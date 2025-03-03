英國工程界利用科技減輕建築成本　冀香港建科院亦同建功

全球經濟增長放緩，不但本港工程界受影響，英國的業界亦難免被整體經濟氣候拖累，同樣要積極面對減省成本、開源節流等難題。筆者在上文曾提及，隨著科技進步及電腦化仿真算力的加強，本港或可考慮調節部分以往採用較高參數設定的工程設計準則去降低成本。據知英國當地同樣利用科技去優化工程的設計所需及管理效率，如透過更詳細的項目規劃及模擬系統，進一步避免物料浪費及令建築流程更順暢，此等節流方法亦值得有關業界作借鏡及參考。



撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



去年年底在英國舉行的醫療工程界年度會議上，講者特別討論到關於相關勞動力短缺帶來的影響及如何應對。

筆者早前與英國當地的工程界交流，除了在建築新科技上有所得著，亦了解到更多當地業界面對的困境。例如在當地政府換屆後，部分工程項目因資金未必能到位等不同問題被削減或擱置，當地面對的建築成本上漲挑戰亦不比本港輕鬆。

由於全球經濟環境無法在短時間內逆轉，英國當地業界亦面對不少本地問題，如經濟監管、建築材料成本上漲，例如2020年到今，鋼鐵及水泥等主要建築物料成本增加更達雙位的百分率；加上勞動力短缺令熟練工人減少，而需進一步依賴來自歐洲各地的工人；新冠疫情後的影響並未完全消除，以及早前脫歐帶來的影響等，令當地整體建築業界的經濟壓力加劇。

筆者在英國參加醫療工程學會年會，透過當地同業了解到，在英國約40家醫院建造或擴建的計劃，因種種因素而至少會推遲十年。

據知，科技的更廣泛及深入運用成為業界減省高昂成本的頭號幫手，例如建築信息模擬（Building Information Modelling或簡稱BIM）等系統的全面運用，不但提高管理效率，在工程設計階段亦令項目有更詳細的規劃，電腦計算越趨精確，而在合適場景使用各類場外廠房預製的組裝合成建築組件，其後再運往工地安裝，會令工程項目物料及資源耗費進一步減少，而減少在工地內作業亦可降低意外等的發生，令建築流程更順暢，不祗能夠降低成本，更可以避免超支等情況。

建築信息模擬（BIM）運用在機房內，以機電裝備合成法(MiMEP)進行建造工程，有利於減少工地勞動力需求，且廠房工程亦不受工地環境限制的影響。

不過，筆者了解到，即使面對工程壓力，部分影響社會服務的必要工程，例如不同的基建及民生相關的工程等，仍需在盡量節省成本下繼續進行，以免影響到市民生活素質，情況與本港有相類似之處，故科技的投入對工程業界來說十分重要。

當局為進一步推廣科技運用而於去年成立「香港建築科技研究院」，將帶領建築業界加強創新科技的應用。

其實本港工程界在疫情前後已積極利用科技去減省工程成本，而當局為進一步推廣科技運用，於去年8月成立「香港建築科技研究院」，專門帶領建築業界加強創新科技的應用，以提升生產力及工程效益，及可加強工地安全。該研究院就推動應用研發、提升標準，和提供認可及測試三大主要方向發展，更會與不同大學合作，推動建造業應用創新科技，增加對業界的支持。有了此由政府支援的建科院著力推動科技研究和發展，縱使工程業界正面對越來越困難的經營環境，在不影響工程質素下，要進一步減省成本，筆者有一定信心，相信這亦非一定不可能之事。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

