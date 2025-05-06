涉串謀造假帳助華記環球上市　審計員連同親友共七人被廉署起訴

撰文：任葆穎
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廉政公署表示，四名會計師事務所及其同系公司的審計及顧問人員，涉嫌為一間澳門建築公司製備虛假會計師報告，顯示其業務有穩定增長，串謀詐騙港交所批准其上市申請。此外，四人同涉嫌串謀三名親屬隱瞞身分，在該建築公司的首次公開招股中，認購配售股份。七名被告遭落案起訴，現獲准保釋，明日（7日）在東區裁判法院應訊，控方稍後將申請轉介本案到區域法院答辯。

區域法院。(黃浩謙攝)

四人涉製備虛假會計師報告　令「華記環球」獲批上市

四名涉案審計及顧問人員分別是林瑞美、蕭婉珊、陳偉麟、黃逸中。他們案發時均屬「匯聯會計師事務所有限公司」及其同系公司的職員，年齡介乎36至46歲，同被控一項串謀詐騙罪。當中蕭婉珊及黃逸中為註冊會計師。

案發時，澳門一所建築公司「華記環球集團控股有限公司」，於2016年10月委聘「匯聯會計」擔任其申報會計師，為其製備會計師報告以用於申請在港交所主板上市。四人涉嫌於2016年10月至2019年11月期間，串謀「華記環球」的主席等人欺詐「匯聯會計」的董事和港交所，訛稱由他們製備的會計師報告，準確地反映「華記環球」的財務狀況，致使該名「匯聯會計」董事為報告背書及將報告提交予港交所，而港交所亦批准「華記環球」在主板上市的申請。

廉政公署表示，四名會計師事務所及其同系公司的審計及顧問人員，涉嫌為一間澳門建築公司製備虛假會計師報告，顯示其業務有穩定增長，串謀詐騙港交所批准其上市申請。

涉串謀欺詐証券所　獲發588萬股配售股份

此外，四人同涉嫌串謀三名親屬隱瞞身分，在該建築公司的首次公開招股中，認購配售股份。該三人分別為林瑞美的丈夫李文向、大伯李建設；以及黃逸中的姐姐黃穎雯，年齡介乎46至50歲，七人同被控一項串謀詐騙罪。

案情指，「華記環球」獲批上市後，同年11月進行首次公開招股；「高鉦証券有限公司」是其中一間股份配售代理。廉政公署表示，四人另被指於2019年10月至2021年4月期間，涉嫌與三名親屬及「華記環球」的主席等人，串謀欺詐「高鉦証券」，致使「高鉦証券」向李建設及黃穎雯等人配發合共588萬股「華記環球」的配售股份。

廉政公署。（蘇煒然攝）

廉政公署表示，有關人士涉嫌偽稱李建設及黃穎雯等人是獲配發「華記環球」配售股份的最終實益擁有人、他們獨立於「華記環球」、並非由「華記環球」提供資金或服從於「華記環球」指示收購或出售配售股份的人士。「華記環球」其後於2023年9月被除牌。

廉政公署。（蘇煒然攝）

廉署揭「華記環球」主席向涉案者提供150萬元報酬

廉署接獲貪污投訴而展開調查，其後於2021年11月與會計及財務匯報局及澳門廉政公署採取聯合行動，搜查匯聯會計及匯聯企業等地點，拘捕涉案人士；澳門廉署則對涉案公司於澳門的辦公點進行搜索。

調查發現，「華記環球」在港交所上市後，其主席其後涉嫌向涉案者提供150萬元報酬，供他們在「華記環球」的首次公開招股中認購其配售股份。廉政公署表示，貪污調查仍在繼續，廉署會向律政司徵詢進一步法律意見後，不排除加控涉案人其他罪行或檢控其他涉案人士。

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