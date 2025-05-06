MIRROR演唱會墜屏幕　辯方指負重表有錯誤是疏忽　但未致刑事程度

男團MIRROR在2022年於紅館舉行演唱會時，兩屏幕在表演期間墜下，令兩舞蹈員嚴重受傷，3名負責統籌的職員被控欺詐，案件今(6日)在區域法院作結案陳詞。控方指被告們呈交的負重表有虛假陳述，認為被告們曾出席會議，應知LED屏幕鐵框的重量，但他們卻欺騙康文署，以令署方批准演唱會進行。辯方卻指是次意外是悲劇，負重表有不少錯誤是疏忽，但未致刑事程度，認為控方未能證明3名被告有協議去欺騙康文署。法官把案押後至5月30日裁決。



3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

三名被告

女被告吳凱瑩，她是藝能的項目經理。(朱棨新攝)

次被告林志華(啡色上衣)是藝能的負責人。(陳曉欣攝)

第三被告梁耀祖是廣域策劃有限公司的項目經理，負責計算及檢查紅館的天花框架能否負荷懸掛裝置。(陳曉欣攝)

屏幕每塊重逾5萬磅卻報稱1.23萬磅

控方指被告呈交的資料，指懸掛在天花的LED屏幕及喇叭等裝置，重量約1.23萬磅，惟事後調查後發現，實質重量逾5萬磅，超過報稱的4.2倍，13個負重點更超重逾一倍，控方指這些不實資訊，嚴重影響結構工程師的評估。

控方指負重表有虛假陳述

控方陳詞指，負責統籌演唱會的藝能，需向康文署提供準確資料，以讓康文署外聘的輝固（香港）工程顧問有限公司作評估。惟涉案的負重表有虛假陳述，結構工程司溫志華受誤導下發出證明書，康文署才批准演唱會進行。

3名被告應知曉屏幕連鐵框重量

控方指舞台設計師周淑貞的證供指，在統籌的會議上，有人估算每塊涉案LED屏幕連鐵框重量，估計重約500公斤，當時作為藝能僱員的首兩被告在場，他們應對負重表的資料格外留神。第三被告案發時是廣域策劃有限公司的項目經理，他曾就索具裝配圖向工程顧問公司作澄清，顯示他對涉案負重表應有充分了解。

Mirror演唱會2022墜屏幕事故中，舞蹈員李啟言(右二)頸椎受傷。(資料圖片)

2022年7月28日，MIRROR演唱會期間，一塊屏幕從高處墮下，壓傷兩名舞蹈員，其中李啟言（阿MO）頸椎重創，至今仍留院治療。意外後台燈未有即時全亮，舞蹈員在昏暗中救人，戴上監聽耳機的MIRROR成員盧瀚霆及呂爵安則未及反應。調查至今發現總承辦商藝能虛報裝置及機械組件重量。（勞顯亮攝）

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

Mirror演唱會2022墜屏幕經過。(資料圖片)

結構工程師依賴資料作評估

控方又指，結構工程師需依賴負重表的資料作評估，因工程師到現場實地視察時，難以判斷器材的重量。

辯方指被告無動機欺詐康文署

代表首次被告的資深大律師陳政龍陳詞稱，兩人只是藝能的僱員，沒有動機欺詐康文署。涉案意外是悲劇，但與兩名被告無關，案發前一天屏幕已有傾斜問題。

控方未證有不法協議

代表第三被告的資深大律師黃佩琪指，沒有證據指第三被告知道涉案器材的實際重量。控方亦未能證明各被告之間達成不法協議，為欺騙康文署而提交涉案負重表。負重表出現不少錯誤屬於疏忽，未達致刑事罪責。

案件編號：DCCC 291/2023