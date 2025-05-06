男教師把偷拍鏡頭藏空氣清新劑　放學校女廁偷拍女生　認罪囚2月

中學男教師把隱藏鏡頭放在空氣清新劑，並放置在學校女廁，以偷拍女生如廁，卻被校工發現。男教師早前承認4項窺淫罪，案件今（6日）於九龍城裁判法院判刑，裁判官曾宗堯指有鑑於被告與受害人的關係，本案情節比較一般「商場偷拍」更嚴重，考慮到被告在教育行業的公職化為烏有，判他入獄兩個月。



被告郭子傑（34歲，教師），被控四項窺淫罪，指他於2024年9月27日及9月30日，在九龍尖沙咀某學校內的廁所，暗中拍攝女子X及Y。他另被控於2024年9月27日及10月7日，在上述學校內的廁所，為能犯窺淫而安裝隱藏鏡頭。

被告郭子傑在九龍城法院認4項偷窺罪，被判囚2個月。(資料圖片)

求情指犯案時非平時的他

辯方求情指，被告明白犯錯就需要受罰，亦絕對沒有逃避面對錯誤，惟本次犯案並不符合被告過往品性，他亦在背景報告中提及，覺得犯案時不像平時的他，希望法庭考慮被告對教育界的貢獻，願承擔責任而酌情減刑。

被告與受害人身份令案件更加嚴重

曾官判刑時指，雖然法庭考慮到被告紀錄良好，但此案的案發事發地點、被告及受害人的身份，令本案比一般案件更加嚴重，考慮到案件令被告過往投身教育界的功績都將化為烏有，接納背景報告和辯方求情，曾官強調，即使有其他因素令被告犯案，但非犯案的借口，望被告好好反省，不要重犯。在考慮各項因素後，判處被告監禁2個月。

校工發現空氣清新劑內有隱藏鏡頭

案情指，2024年10月7日，校工在2樓的性別女廁發現一罐空的空氣清新劑，打開發現入面藏有電子設備，其後發現是一個隱藏鏡頭，隨即通知學校職員報警。警方經調查後，在記憶卡中找到一些於2024年9月27日至10月7日拍攝的影片，包括一些學生上廁所的片段。

被捕後稱工作壓力大抵受不了心魔

被告同年10月8日被捕，他警誡下稱：「對唔住，我認我做錯，喺學校廁所嗰個鏡顧係我裝嘅，由於我工作壓力大，我爸爸上年又過咗身，我又抵受唔到心魔，所以先裝個鏡頭偷拍啲女學生。」

案件編號：KCCC518/2025