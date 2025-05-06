Channel C稱銀行帳戶凍結　短期無法運作　籲會員判斷是否續付費

網上傳媒「Channel C」母公司老闆涉詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」被捕後，該公司網站周二（6日）發布「會員公告」，稱公司的銀行帳戶被凍結，正努力與警方溝通，希望可以解除凍結；由於過程需時，短期內沒法讓平台維持日常運作。



圖為2025年5月6日，Channel C 在網上發布會員公告。（Channel C 網頁截圖）

公司被債權人接管 調動資產需債權人同意

Channel C的公告指出，由於公司現在被債權人接管，關於公司的各樣資產，調動前有責任要得到債權人同意。在此，該公司建議各付費會員，在付費或續費前，根據自身情況判斷是否繼續付費。

至於已付費的會員，如果有需要申請退款，可電郵該公司聯繫。該公司會與債權人溝通，獲授權後會盡快回覆相關退款申請。

Channel C母公司老闆於4月16日被捕，涉嫌造假數詐騙1,200萬元「百分百擔保特惠貸款」。積金局其後表示，從去年10月至今年3月，Channel C的母公司——藝園媒體未為員工繳交強積金供款及附加費，有18名員工受影響，涉款約23萬元。