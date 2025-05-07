《香港01》企業AI升級交流日　孫東：「港文通」1.2萬公務員使用

《香港01》今日（7日）於灣仔會展舉行企業人工智能升級轉型交流日，創新科技及工業局局長孫東致辭時指，人工智能是培養新質生產力的核心，政府一直努力構建人工智能生態圈。早前香港生成式人工智能研發中心已推出首個本地的大型語言模型「港文通」，協助公務員處理文書等工作，至今超過1.2萬人使用。



《香港01》今日（7日）舉行企業人工智能升級轉型交流日。（梁鵬威攝）

創新科技及工業局局長孫東致辭時指，早前香港生成式人工智能研發中心已推出首個本地的大型語言模型「港文通」，協助公務員處理文書等工作，至今超過1.2萬人使用。（梁鵬威攝）

創新科技及工業局局長孫東致辭時指，早前香港生成式人工智能研發中心已推出首個本地的大型語言模型「港文通」，協助公務員處理文書等工作，至今超過1.2萬人使用。（梁鵬威攝）

《香港01》今日（7日）舉行企業人工智能升級轉型交流日，創新科技及工業局局長孫東出席。（梁鵬威攝）

孫東：人工智能是培養新質生產力的核心

孫東表示，人工智能是培養新質生產力的核心，亦可賦能傳統產業。政府一向透過人才資金、數據開發等方式，在港構建人工智能生態圈。今年《財政預算案》已提出預留10億發展香港人工智能研發院、早前政府亦已預留30億推行為期3年的人工智能資助計劃。

孫續指，香港生成式人工智能研發中心早前開發的大型語言模型「港文通」已在政府內部應用，協助公務員處理文書工作等，至今使用人數超過1.2萬人。

《香港01》行政總裁蘇曉婷則指，現時人工智能發展迅速，可應用於教育、市場營銷等各個範疇，不論大中小企都積極面對數碼轉型，惟當中或有不少挑戰。（梁鵬威攝）

《香港01》行政總裁蘇曉婷則指，現時人工智能發展迅速，可應用於教育、市場營銷等各個範疇，不論大中小企都積極面對數碼轉型，惟當中或有不少挑戰。（梁鵬威攝）

《香港01》今日（7日）舉行企業人工智能升級轉型交流日，左起：《香港01》首席媒體戰略官馮德雄、創新科技及工業局局長孫東、《香港01》行政總裁蘇曉婷。（梁鵬威攝）

孫曉婷：交流日讓企業交流、員工增值

《香港01》行政總裁蘇曉婷則指，現時人工智能發展迅速，可應用於教育、市場營銷等各個範疇，不論大中小企都積極面對數碼轉型。不過當中或有不少挑戰，例如缺乏專才開發、數據質量較低等。透過《香港01》交流日，除了讓企業互相交流外，員工亦可自我增值。