《香港01》國民教育講座　從貴州成「村超之鄉」了解中國體育發展

港府近年致力以普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化來推動本港的體育發展，而在中國內地也有一個地方以普及化、盛事化和產業化來推動當地的體育發展，並取得不錯的成果。《香港01》早前到基督教香港信義會元朗信義中學舉行國民教育講座，向學生講解中國近年的體育發展，包括貴州的獨特運動文化，來自貴州榕江縣的「村超」，如何成為近年中國體壇焦點。



主持在講座中向學生講解中國近年的體育發展，包括貴州的獨特鄉村足球超級聯賽運動文化。(周令知攝)

講座由《香港01》商業戰略規劃及拓展專員林澤軒主講。他稱，貴州以往被外界標籤為中國的「落後地區」，山多地少、交通不便、發展緩慢，更一度被視為中國經濟地圖上的「邊緣地帶」。但貴州其實是由17個世居少數民族組成，當地除了保留着豐富的民族文化、習俗和傳統，亦擁有壯麗的自然景觀，吸引不少旅客到訪，並逐漸改變外界對貴州的印象。

村超成貴州最具特色的運動文化 促進鄉民文化自信

隨着貴州近年積極發展文化產業，以體育推動鄉村文化，使鄉村足球賽「村超」成為內地和香港網絡上關注的話題，成功打造「村超」和「村BA」品牌。林澤軒表示，「村超」全名是榕江和美鄉村足球超級聯賽，以其獨特的鄉土魅力和強大的群眾參與度，成為貴州最具特色的運動文化，每年吸引大批遊客慕名而至觀賽，單是2023年的賽事，網絡瀏覽量已超過480億次。賽事不僅激發了鄉村民眾對足球的熱情，也展示了體育如何與文化、經濟、旅遊等多元領域融合發展。

《香港01》去年舉辦貴州遊學交流團，學生可入場體驗村超決賽氣氛，以及參觀場外大型市集。（蘇煒然攝）

香港體育發展與國家接軌 承辦全運會

談及近年中國的體育發展，林澤軒提到中國2022年在北京舉辦的冬季奧運會、以及每四年一度的「全運會」，中國以9金4銀2銅的佳績排名第三，創下歷屆最佳成績，而香港亦創下歷來最多代表參與冬奧的紀錄。至於「全運會」將於今年11月舉行，香港將承辦8個競技比賽項目，分別在啟德體育園、紅磡體育館、香港單車館、粉嶺高爾夫球場、維多利亞公園及維多利亞港舉行。

主持談及《香港01》過往舉行的運動交流活動和貴州的村超賽事時，學生很感興趣並積極發問。(周令知攝)

最後，林提到貴州的鄉村體育活動促進了地方經濟發展，北京冬奧提升了中國在國際體育舞台上的形象；全運會則提供了舞台給國家頂尖運動員以及推動全國體育普及化。這三者之間互相影響，共同展現了體育在經濟和社會發展中的重要角色，為未來的持續發展奠定了基礎。

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