4會計員與3家屬　涉串謀造假助澳門公司在港上市　案7月再訊

4名會計員及他們的3名家屬，涉嫌串謀為一間澳門建築公司製備虛假會計報告，以顯示業務有穩定增長，從而令港交所批准該公司上市。7人早前被廉署拘控，並被控串謀欺詐等罪名，案件今（7日）在東區法院提堂，全部被告暫時毋須答辯，案件押後至7月18日，以待轉介區域法院所需的轉介文件，期間被告准繼續保釋。



其中兩名被告是註冊會計師

7名被告：林瑞美（46歲，會計員，女）、蕭婉珊（36歲，會計員，女）、陳偉麟（41歲，會計員）、黃逸中（37歲，會計員）、李文向（48歲，公司東主）、李建設（50歲，廚師）和黃穎雯（46歲，財務經理，女）。

首被告林瑞美是一名會計員。(朱棨新攝)

次被告蕭婉珊是一名註冊會計師。(朱棨新攝)

第七被告黃穎雯(白帽)是其中一名被告的姊姊。(朱棨新攝)

林瑞美及蕭婉珊案發時分別為匯聯會計的首席審計師及審計經理，陳偉麟及黃逸中則分別為匯聯會計的同系公司匯聯企業的助理及經理，其中蕭婉珊及黃逸中是註冊會計師。此外，李文向及李建設為林瑞美的丈夫和大伯，黃穎雯則為黃逸中的姐姐。

4名任會計被告涉致力令華記環球上市

首4名被告被控1項串謀欺詐罪，控罪指他們於2016年10月26日至2019年11月21日期間，在香港一同串謀曾家欣、盧卓明及其他人士欺詐陳欣庭和港交所，即虛假地表示日期為2019年10月31日的會計師報告，準確地反映華記環球集團控股有限公司的財務狀況，致使陳欣庭為該報告背書及將其提交予港交所，令港交所批准華記環球在主板上市。

全部被告被控一項串謀欺詐

7名被告另被控1項串謀欺詐罪，控罪指他們於2019年10月28日至2021年4月19日期間，在香港一同串謀曾家欣、曾梓堯及盧卓明欺詐高鉦證券有限公司，即虛假地向高鉦表示，李建設及黃穎雯等人是獲配發華記環球配售股份的最終實益擁有人、他們獨立於華記環球、並非由華記環球提供資金或服從於華記環球指示收購或出售配售股份的人士，致使高鉦證券向李建設及黃穎雯等人，配發合共5,888,000股華記環球的配售股份。

資料顯示，盧卓明於案發時為華記環球的主席。

案件編號：ESCC1194/2025