校長灼見｜培養人工智能素養　迎接人工智能新世代

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

香港教育界近年積極推動AI人工智能，教育工作者已積極準備中，家長應該怎樣為子女裝備去迎接人工智能的新時代呢？

在香港高度數碼化的教育環境中，培養子女善用人工智能（AI）而不過度依賴，需要家長有策略地引導孩子建立科技「人工智能素養」。



看似是很深奧亦難實行的事，其實家長可以透過培養子女以下的能力，令子女裝備人工智能素養：

培養三大核心能力

培養學生批判性思考能力。（校長提供）

1. 培養批判性思考能力

子女每次使用AI工具時，都要求子詢問三個問題：

「這個答案的資料來源是什麼？」

「如果AI出錯，我該如何驗證？」

「如果是一名專業人士解同一問題，會用不同方式解決嗎？」

生活例子：子女如用AI數學解題後，要求子女用傳統方法重新計算，將算式及答案比較一下並分析原因。

2. 培養自我管理能力

與子女約法三章，制定「AI使用協議」，訂立使用「AI時間表」。

生活例子：要子女先獨立思考30分鐘，才可利用AI，並且要求子女運用AI時記錄自己所給予應用程式的提示及要求。

鼓勵孩子找出AI的錯誤並自行修正，讓子女明白AI只是他們的助手，並不是所有生成的資訊都是正確無誤的。

3. 培養子女適時參與多元化而有意義的活動

讓子女參加多元化的課餘活動，節制使用電子產品的時間

生活例子：每週六下午完全不用電子設備，安排子女欣賞藝術展覽、義工服務及戶外活動。

各位家長，與其禁止或放任子女運用AI人工智能，不如建立讓孩子了解怎樣建立人工智能素養，將素養培育融入家庭文化。

最終目標是讓孩子成為「AI駕駛員」——既能駕馭工具提升效率，緊握人類獨有的方向盤：批判力、創造力與對資訊真偽的判斷。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。（作者提供）

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為西香港資助小學校長會理事、民政事務總署地區青年發展及公民教育委員主席、西貢區公益少年團執合委員會主席、香港中文大學學習科學與科技中心顧問，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

