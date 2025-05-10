威院骨科手術使用3D打印、混合實景技術助術前評估 使手術更精準
新界東醫院聯網自2021年起，在威爾斯親王醫院骨科引入進階3D打印機和技術，幫助醫生做術前預習，讓他們跟團隊解釋該如何做好手術，如幫助切除膝蓋骨癌手術時更精準，更容易放入特製「金屬骨」，做到保肢甚至保關節的效果。
聯網在2023年更開始應用混合實景技術，將病人醫學影像處理後的全息圖（3D hologram），透過混合實境智能眼鏡投射在病人身上或手術部位，令醫生如同擁有「透視眼」一樣，在手術落刀前作整體評估，以多角度觀察病人皮下情況。2023年起至今，威院已成功應用混合實景技術在50宗骨和軟組織腫瘤手術，預計2025年會應用此技術在140宗骨科手術中。
幫助醫生做術前預習 「點樣去做嗰個手術就會好好多」
新界東醫院聯網自2021年起，在威院骨科引入進階3D打印機和技術，並制定工作流程，服務其後於2022年擴展至其他專科，聯網更在2024年在威院成立3D打印辦公室。自2021至2024年，威院已應用3D打印技術在426個個案，一年製作273個3D打印模型。威爾斯親王醫院創傷及矯形外科顧問醫生黃國全說，3D打印手術模型可幫助醫生做術前預習，讓他們跟團隊解釋該如何做好手術。
黃續說，現時3D打印手術模型用於較複雜手術，如骨腫瘤及骨骼變形等，「傳統我哋只係得啲2D嘅影像，我哋做手術係一個立體嘅影象，如果你打印咗之後，其實係一比一嘅大細，咁變咗我哋係做手術之前，感覺到嗰個切割嘅地方、點樣去做嗰個手術就會好好多，否則你就係憑空想架啫，憑空想你今次想得到，唔代表下次想得到。」
黃以原發性骨腫瘤為例，手術是此病的主要治療方法。他說，所有骨腫瘤手術都需經電腦掃描程序，惟以往只有2D影像，病人卻是另一實體；兩者有時候不能交接，以致實際情況與術前計劃存在誤差。
咁交接唔到，你咪諗再（將2D影像）project（投射）係個病人身上，嚟估嗰個切位係邊一度，咁呢個過程其實會有個誤差係度。
幫助切除膝蓋骨癌手術時更精準 更易放入特製「金屬骨」
黃國全說，傳統兒童骨癌八成都在膝蓋裹面，要「切得乾淨」病人才可生存下去，惟以往醫生因不敢切太近，有時要犧牲膝蓋關節，「咁犧牲咗你要擺返啲金屬配件落去，令到佢個膝頭哥可以好返。」
以手術切割後，關節要再受力便需以物料填補該位置，「金屬骨」是其中一種方法。他指3D打印技術可幫助手術時切割更精準，更容易放入特製「金屬骨」，做到保肢甚至保關節的效果。
可用於製造腫瘤假體 打印出與腫瘤切割後相同缺口
3D打印技術亦可應用於製造腫瘤假體。黃國全表示，現時3D打印技術甚至可打印出與腫瘤切割後相同的缺口，「即係譬如你切完之後有個缺口，咁基本上個3D打印嘅假體就可以如貼合咁擺返落去，呢個由切割到擺位，可能係用到5至10分鐘。」 他指3D打印假體除了大小與切割的位置吻合外，亦有小孔設計使其與人體骨骼更好地融合。
至於手術最終是使用傳統假體還是3D打印假體，黃國全指要視乎病人手術要求，以及想要達到的手術目標，他舉例指若某些個案需要在一些接合位接合得很好，或需鋼板在不同位置，便會考慮使用3D打印假體，強調3D打印假體的安全性與傳統假體無異。
混合實境智能眼鏡「透視」體內結構 準確度實際誤差與少於1毫米
新界東醫院聯網於2023年開始應用混合實景技術，透過電腦掃描製成醫學影像，再將病人醫學影像處理後的全息圖（3D hologram）以混合實境智能眼鏡投射在病人身上或手術部位，整個「製圖」過程約需2至3小時，而此類數碼內容及後亦可經互聯網進行互通。
混合實境智能眼鏡讓醫生「透視」體內結構，在手術落刀前以多角度觀察病患皮下情況，檢視毗鄰器官、血管等的關連性。至於影像準確度，黃則指誤差與實際情況少於1毫米，形容技術令醫生如同擁有「透視眼」一樣。
自2023年起，威院已成功應用混合實景技術在50宗骨和軟組織腫瘤手術。威院現時擁有4部混合實境智能眼鏡，該院預計2025年全年會應用此技術在140宗骨科手術中。
混合實景技術不可取代3D打印 義肢矯形師：視乎醫生需求
以體積較大的3D打印模型而言，撇除後期工序亦需一至兩日才可成功打印出來；但即使是最複雜的模型，電腦也只要二至三小時便可生成影像，並在混合實境智能眼鏡中看見。既有混合實景技術，是否無需再以3D打印製造模型？
黃國全指，混合實景技術用途在於輔助，在手術落刀前作整體評估，故不會取代3D打印技術，而是兩者合用。他續說，理論上所有醫學影像，如CT（電腦掃描）、MRI（磁力共振掃描）均可使用混合實景技術，但3D打印技術的應用現時卻只局限在複雜手術上。
威爾斯親王醫院高級義肢矯形師劉康賢亦指，投射影像未必能代替實物模型，需視乎醫生的需求，「例如我哋有啲金屬鋼板，佢哋要預先屈好晒嗰個形狀，咁嗰個你一個虛擬影像你做唔到㗎嘛，你唔會喺一個虛擬（影像）嗰度屈到一個實物出嚟㗎嘛」。