足病診療師助病人免截肢感滿足　曾受醫管局資助往英國培訓3年

除了醫生和護士，醫院裏其實還有很多不爲一般人所熟知的角色，足病診療師便是其一。顧名思義，足病診療師的工作是提供診斷及治療予足部病患。由於香港大專院校沒有認可培訓課程，醫管局推出了一個海外培訓資助計劃，保送學生留學培訓，以加強人手應付服務需求。該計劃今日（2日）起至本月16日接受報名，申請人可經醫管局求職網站遞交網上申請。



北區醫院足病診療師黎彥均是計劃畢業生，受全額資助及優先聘用吸引而報名。足病可大可小，曾有病人有機會面臨截肢，但在黎彥均的診療，加上其他醫療部門的治療下成功康復，更可重投職場。幫助到病人免卻痛苦給了她莫大滿足感。



幫助到病人免卻痛苦給了黎彥均莫大滿足感。（洪戩昊攝）

足病診療師的工作是提供診斷及治療予足部病患，如糖尿病足、開節炎足部神經病變、缺血性病變等，以及腳部濃爛或壞疽的病人。由於腳部的傷患特別難醫治，足病診療師會利用專業知識，為病人舒緩痛楚和減輕症狀。足病診療師會透過設計復康和治療計劃、病人及照顧者的教育、及製作紓緩性鞋墊或器具，增強病人的活動能力，從而提高病人生活質素。

醫管局駐院足病診療師的月薪是31,795至51,545元，服務最少3年後，經考核後有機會獲晉升成資深足病診療師，月薪可達53,980至81,510元。

足病診療師使用的工具。（洪戩昊攝）

足病診療師使用的工具。（洪戩昊攝）

足病診療師黎彥均曾助病人免截肢

北區醫院足病診療師黎彥均憶述，曾有一位屬家庭支柱的中年病人，工作時需要長期站立，體重超標、足部變形及神經病變的問題令其足部潰爛，嚴重時會滿布腐肉，甚至見骨，更有機會要截肢。足病令他不能工作，家庭財政出現問題。在黎彥均的診療，加上其他醫療部門的治療下，患者成功康復，更可重投職場。幫助到病人免卻痛苦給了她莫大滿足感。

好多人認爲足病診療師嘅工作比較厭惡性，但我覺得可以用我嘅知識幫到病人、舒緩佢嘅痛楚，畀到好多成功感同滿足感我。 北區醫院足病診療師黎彥均

她本身讀化學，與足病診療師課程內容無關。在朋友的推薦下，她得悉醫管局推出了一個海外培訓資助計劃。計劃下，醫管局將全額資助學生到英國就讀足病診療學學士學位的學費，而學生須承諾畢業後在醫管局服務最少5年。黎彥均受計劃的全額資助及優先聘用吸引而報名。她認爲，在本港人口老化下，對足病診療服務的需求將很大，故行業前景明朗。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅指，雖然計劃僅要求學生畢業後在醫管局服務最少5年，但很多人在5年後依然繼續留在醫管局任職。（洪戩昊攝）

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅指，雖然計劃僅要求學生畢業後在醫管局服務最少5年，但很多人在5年後依然繼續留在醫管局任職，而目前7個聯網足病診療師主管均是計劃畢業生。她指，醫管局會預計服務需求增長而調整計劃名額，目前每年會有3至4個名額，而去年有20人報名。

今年的計劃今日（2日）起至本月16日接受報名，申請人可經醫管局求職網站遞交網上申請。詳細申請要求可參閱醫管局招聘廣告。