《香港01》企業AI升級交流日　科技園望AI自動化一條龍完成流程

撰文：任葆穎
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《香港01》今日（7日）在灣仔會展舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，進行多場研討會及主題演講，探討AI人工智能的趨勢下中小企如何轉型。IBM香港首席技術總監李永輝稱，現時AI主要有三大技術，包括機器學習（machine learning）、深度學習（deep learning）、新程式人工智能（generative AI），他說下一步將針對處理自動化。

香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超亦稱，收購不同自動化方案正是邁向通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI），舉例現時透過AI撰寫電郵，須透過ChatGPT生成，將內容複製並貼上電郵，日後有自動化功能便可一條龍完成所有流程，亦會降低市民使用AI的門檻。

第三場研討會主題為「AI助力中小企業：人工智能策略與工具優化」。（夏家朗攝）

應科院攜入境處研究e道汽車過關

第三場研討會主題為「AI助力中小企業：人工智能策略與工具優化」。香港應用科技研究院人工智能及可信技術首席總監張偉倫表示，應科院是政府轄下、全港最大的科研機構，有超過600名科研人員，冀協助大中小企業將科技應用於不同業務，例如服務銀行和政府部門。他又舉例現時正聯同入境處研究e道汽車過關，市民毋須下車亦能人臉辦識及過關。他又指會協助不同中小企，冀有技術互補。

香港應用科技研究院人工智能及可信技術首席總監張偉倫表示，應科院是政府轄下、全港最大的科研機構，有超過600名科研人員，冀協助大中小企業將科技應用於不同業務。（夏家朗攝）

IBM過去一年收購多個自動化解決方案

IBM香港首席技術總監李永輝稱，IBM是研究AI的單位，在全球170個國家有業務，在香港服務60年以上，冀將海外經驗服務香港中小企。他說，IBM設Watsonx平台集中AI開發模型、數據處理解決方案、AI管治能力。

IBM香港首席技術總監李永輝稱，IBM是研究AI的單位，在全球170個國家有業務，在香港服務60年以上，冀將海外經驗服務香港中小企。（夏家朗攝）

他說人工智能發展70年，主要有三大技術流傳至今，包括處理數字計算的機器學習（machine learning）、處理圖像和語言分析的深度學習（deep learning）、根據傳統經驗產生新數字的新程式人工智能（generative AI）。IBM下一步將針對處理自動化，過去一年亦收購很多自動化解決方案。

科技園：科技園有300間公司研究AI

香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超稱，科技園現有2,200間公司，當中有300間進行AI研究，由銀行、物流等行業皆有。他說收購不同自動化方案正是邁向通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI），舉例現時透過AI撰寫電郵，須透過ChatGPT生成，將內容複製並貼上電郵，日後有自動化功能後便可一條龍完成所有流程，亦會降低市民使用AI的門檻。

香港科技園公司人工智能與數據副總監廖永超稱，收購不同自動化方案正是邁向通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）。（夏家朗攝）
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