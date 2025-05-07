《香港01》企業AI升級交流日　貿發局研究總監：需轉型保持優勢

撰文：任葆穎
出版：更新：

《香港01》今日（7日）在灣仔會展舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，設有多場研討會及主題演講，探討應用AI人工智能的趨勢下中小企如何轉型。貿發局研究總監范婉兒表示，在後疫情時代消費者行為改變，企業需轉型以保持優勢。貿發局現向中小企提供T-Box升級轉型計劃，由專人跟進及協助。

第二場研討會主題為「中小企轉型之路的實踐與挑戰」。（夏家朗攝）
貿發局研究總監范婉兒表示，在後疫情時代消費者行為改變，企業需轉型以保持優勢。（夏家朗攝）

貿發局：企業需轉型以保持優勢

第二場研討會主題為「中小企轉型之路的實踐與挑戰」，貿發局研究總監范婉兒表示，消費者行為在後疫情時代改變，企業需轉型以保持優勢。她提及現時企業面臨3大難題，包括資金、資源有限且未必有人手懂得使用、不知道有何方案可用。

貿發局現向中小企提供T-Box升級轉型計劃，設三個月免費試用，由專人跟進並協助企業升級轉型，例如協助其建立個人品牌、數碼轉型、生產及供應鏈方案、市場開拓及可持續發展等範疇。范婉兒說，貿發局每年將3,000份研究報告上載至網頁，向中小企提供美國關稅等市場資訊，亦有提供各項諮詢服務，以及邀請T-Box的科技相關夥伴合作舉行工作坊。

她續指，貿發局會協助中小企在新市場尋新生意，舉例透過不同展覽協助企業配對KOL，讓企業試驗市場銷售。她指，T-Box於2020年4月推出至今，已有4800會員參與。

電商服務供應商SHOPLINE香港區副總經理簡家樂表示，該公司創辦11年，協助中小企數碼轉型開網店等。（夏家朗攝）

SHOPLINE：疫後線下人流減　網上平台能增加生意

電商服務供應商SHOPLINE香港區副總經理簡家樂表示，該公司創辦11年，協助中小企數碼轉型開網店等。他提到疫情後線下人流減少，不少中小企希望藉網上平台增加生意。

他表示中小企資源不多，SHOPLINE提供簡易操作方式，協助他們搭建電商平台，並對接現金流和物流等服務，協助盡快起動生意。他指，SHOPLINE主要提供OMO（Online merge offline）功能，舉例不少市民線上購物後，冀在線下取貨。SHOPLINE提供庫存管理，助其查閱訂單、交易等。

他續稱，數據分析功能相當重要，有助企業獲取較大的回報。SHOPLINE提供數據分析服務，曾協助老字號品牌如檸檬王發展線上生意，協助開拓海外等市場。

+3
AI Chat Tech創辦人及行政總監李恒康稱，公司基於AI及Chat Tech 對話技術提供服務。他認為對話技術是新趨勢，因為不少業務流程需利用通訊軟件如Whatsapp等。（夏家朗攝）

AI Chat Tech：利用Whatsapp改善企業銷售流程

AI Chat Tech創辦人及行政總監李恒康稱，公司基於AI及Chat Tech 對話技術提供服務。他認為對話技術是新趨勢，因為不少業務流程需利用通訊軟件如Whatsapp等。他說，AI Chat Tech會提供諮詢服務，協助中小企分折及改善業務流程，如銷售額未達標會百分百退款。

公司又提供一站式執行及管理，他舉例現與羅啟豪歌迷會合作，以往歌迷只能透過網上輸入表單入會，現時則可在通訊軟件如Whatsapp，透過簡單對答入會，提高成效。他又提到，周邊產品亦可在Whatsapp上架，而如果歌迷會想宣傳捐款至非牟利機構，亦可透過通訊軟件完成整個流程。

此外，公司會協助企業分析顧客曾瀏覽哪些類別的產品，並為顧客自動添置標籤，將來可按標籤向顧客的喜好宣傳。

德勤中國管理諮詢數位化客戶服務領導合夥人黃文標（圖左）說，該公司曾協助執行各大商場的儲分應用程式如Yuu、大快活等。（夏家朗攝）
+1

德勤中國：7成合約使用AI檢視

德勤中國管理諮詢數位化客戶服務領導合夥人黃文標說，該公司曾協助執行各大商場的儲分應用程式如Yuu、大快活等。他指數字化有助中小企提升價值及改善流程，並提到現在其公司檢視合約時，7成合約都使用AI檢視，3成則尋求律師樓協助。

他形容現在數字化轉型相對「幸福」，因為大企業有較多資源進行轉型，不過現時科技人人觸手可及，不論大小公司都可以用最高級的科技，呼籲企業把握機會。

《香港01》企業AI升級交流日　孫東：「港文通」1.2萬公務員使用《香港01》企業AI升級交流日　百度：每年花20%營收研發人工智能《香港01》企業AI升級交流日　數字專員：超算中心年內算力3千匹美國頂尖AI科學家Alex Lamb來華執教　加入清華大學人工智能學院數碼港夥金管局推第二期生成式人工智能沙盒習近平談人工智能發展：牢牢掌握人工智能發展和治理主動權
AI人工智能
人工智能