《香港01》企業AI升級交流日　貿發局研究總監：需轉型保持優勢

《香港01》今日（7日）在灣仔會展舉辦「企業人工智能升級轉型交流日」，設有多場研討會及主題演講，探討應用AI人工智能的趨勢下中小企如何轉型。貿發局研究總監范婉兒表示，在後疫情時代消費者行為改變，企業需轉型以保持優勢。貿發局現向中小企提供T-Box升級轉型計劃，由專人跟進及協助。



第二場研討會主題為「中小企轉型之路的實踐與挑戰」。（夏家朗攝）

貿發局研究總監范婉兒表示，在後疫情時代消費者行為改變，企業需轉型以保持優勢。（夏家朗攝）

貿發局：企業需轉型以保持優勢

第二場研討會主題為「中小企轉型之路的實踐與挑戰」，貿發局研究總監范婉兒表示，消費者行為在後疫情時代改變，企業需轉型以保持優勢。她提及現時企業面臨3大難題，包括資金、資源有限且未必有人手懂得使用、不知道有何方案可用。

貿發局現向中小企提供T-Box升級轉型計劃，設三個月免費試用，由專人跟進並協助企業升級轉型，例如協助其建立個人品牌、數碼轉型、生產及供應鏈方案、市場開拓及可持續發展等範疇。范婉兒說，貿發局每年將3,000份研究報告上載至網頁，向中小企提供美國關稅等市場資訊，亦有提供各項諮詢服務，以及邀請T-Box的科技相關夥伴合作舉行工作坊。

她續指，貿發局會協助中小企在新市場尋新生意，舉例透過不同展覽協助企業配對KOL，讓企業試驗市場銷售。她指，T-Box於2020年4月推出至今，已有4800會員參與。

電商服務供應商SHOPLINE香港區副總經理簡家樂表示，該公司創辦11年，協助中小企數碼轉型開網店等。（夏家朗攝）

SHOPLINE：疫後線下人流減 網上平台能增加生意

電商服務供應商SHOPLINE香港區副總經理簡家樂表示，該公司創辦11年，協助中小企數碼轉型開網店等。他提到疫情後線下人流減少，不少中小企希望藉網上平台增加生意。

他表示中小企資源不多，SHOPLINE提供簡易操作方式，協助他們搭建電商平台，並對接現金流和物流等服務，協助盡快起動生意。他指，SHOPLINE主要提供OMO（Online merge offline）功能，舉例不少市民線上購物後，冀在線下取貨。SHOPLINE提供庫存管理，助其查閱訂單、交易等。

他續稱，數據分析功能相當重要，有助企業獲取較大的回報。SHOPLINE提供數據分析服務，曾協助老字號品牌如檸檬王發展線上生意，協助開拓海外等市場。

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AI Chat Tech創辦人及行政總監李恒康稱，公司基於AI及Chat Tech 對話技術提供服務。他認為對話技術是新趨勢，因為不少業務流程需利用通訊軟件如Whatsapp等。（夏家朗攝）

AI Chat Tech：利用Whatsapp改善企業銷售流程

AI Chat Tech創辦人及行政總監李恒康稱，公司基於AI及Chat Tech 對話技術提供服務。他認為對話技術是新趨勢，因為不少業務流程需利用通訊軟件如Whatsapp等。他說，AI Chat Tech會提供諮詢服務，協助中小企分折及改善業務流程，如銷售額未達標會百分百退款。

公司又提供一站式執行及管理，他舉例現與羅啟豪歌迷會合作，以往歌迷只能透過網上輸入表單入會，現時則可在通訊軟件如Whatsapp，透過簡單對答入會，提高成效。他又提到，周邊產品亦可在Whatsapp上架，而如果歌迷會想宣傳捐款至非牟利機構，亦可透過通訊軟件完成整個流程。

此外，公司會協助企業分析顧客曾瀏覽哪些類別的產品，並為顧客自動添置標籤，將來可按標籤向顧客的喜好宣傳。

德勤中國管理諮詢數位化客戶服務領導合夥人黃文標（圖左）說，該公司曾協助執行各大商場的儲分應用程式如Yuu、大快活等。（夏家朗攝）

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德勤中國：7成合約使用AI檢視

德勤中國管理諮詢數位化客戶服務領導合夥人黃文標說，該公司曾協助執行各大商場的儲分應用程式如Yuu、大快活等。他指數字化有助中小企提升價值及改善流程，並提到現在其公司檢視合約時，7成合約都使用AI檢視，3成則尋求律師樓協助。

他形容現在數字化轉型相對「幸福」，因為大企業有較多資源進行轉型，不過現時科技人人觸手可及，不論大小公司都可以用最高級的科技，呼籲企業把握機會。