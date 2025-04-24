幼稚園按年少29間　總數不足1000間　教聯會：出生率低加移民潮

本港適齡學童人數下跌，近年多間幼稚園宣布停辦，教育局日前公布統計資料，本學年幼稚園數目首度跌穿1,000間，至980間，為近五學年低；按年減少29間，則是近五學年最多。結業主要是無參加學券制的幼稚園，佔25間，比有有參加多五倍或21間。



教聯會理事蔡麗芳認為近年出生率低及移民潮，學額需求變少，相關跌幅合理。她指無參加幼稚園計劃的學校結業，原因包括辦學團體縮減校舍，以及私立學校收生收入大幅減少等。



北角聖保羅堂幼稚園於2024年9月停辦。（資料圖片）

+ 5

大圍路德會愛心幼稚園2024年8月將結束營運。（資料圖片）

幼稚園近6年共減少69間 無參加學券計劃學校佔六成

幼稚園數目自2019年開始，已連續錄得6年跌幅。從2019/20年度的1,049間，減至2024/25年的980間，6年共減少69間，跌幅逾6.5%。

參加幼稚園學券計劃的學校2019/20年度的761間，跌至2024/25年度的734間，6年減少27間，跌3.5%；沒有參加學券計劃的學校，同期由288跌至246間，共減少42間，佔總數14.5%。

馬鞍山綠茵英文幼稚園2024年7月尾結束營運。。（資料圖片）

教聯會理事蔡麗芳：幼稚園數目跌幅未超預期太多

教聯會理事蔡麗芳表示，因應出生率低及移民潮的問題，原預期幼稚園跌至1,000間，現時跌幅未超預期太多，減至980間合理。

她指出，無參加幼稚園學券計劃的學校，結業有多個原因，一為私立學校沒有任何政府資助，多看作生意經營，「如無盈利就不做」；二為集團式經營的學校縮減開支，不再租用非集團的校舍，將相關學校搬遷或合併至集團全資擁有的校舍中；三為部分知名度高的私立學校收生變少，「由以前的2000名學生跌至現時500名」，導致收入大幅下降，再加上下一代不願接受，故結業。

她表示，現時業界正與政府溝通，冀應對適齡學童減少的狀況。不過，近年經濟不景，政府面臨財政赤字，蔡料政府雖不會刻意殺校，但會建議業界自然淘汰，以善用資源。蔡麗芳稱，無論非牟利、參與幼稚園計劃、抑或是私立學校，最後仍是視乎數字決定經營否。