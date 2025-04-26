朱國強斥蔡若蓮削幼稚園資助言論涼薄　對無視營運困境感心寒

財赤之下，教育局削減2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助額約1.1%。教育局局長蔡若蓮今早（26日）表示，相信幼稚園營運的衝擊不大。她又說，明白幼稚園收生困難，惟與削資助沒有因果關係，因為津貼是資助家長，而不是資助幼稚園維持經營。



不過，教育界立法會議員朱國強則不認同。他在社交平台批評蔡若蓮言論涼薄、無視幼園困境。對於局方指無意「資助幼稚園令其能夠維持經營」，朱國強指言論令人感到心寒。



教育局長蔡若蓮。（資料圖片）

蔡若蓮：幼稚園收生難與削資助無因果關係

教育局劃一削減2025/26學年幼稚園基本半日制、全日制及長全日制的單位資助1.1%，蔡若蓮表示， 相信幼稚園營運的衝擊不大，並以半日制單位資助為例，資助額由39,200元減至38,780元，每年減400多元；倘分開10期計算，每期只減42元。她又指，幼稚園收生困難，惟與削資助沒有因果關係，因為津貼是資助家長，而不是資助幼稚園維持經營。

教育界立法會議員朱國強。（教聯會Facebook）

朱國強對蔡若蓮無視幼稚園營運困難感心寒

朱國強隨後在社交平台直斥蔡若蓮言論涼薄，無視幼園困境。他表示，幼稚園資助來年被削，形容「蔡若蓮聲稱不會對幼稚園營運造成衝擊」，對當局無意資助幼稚園令其能夠維持經營，以及無視幼稚園營運困難的言論，感到心寒。

朱國強續稱，近年學齡人口下跌，幼稚園面對沉重的營運壓力，幼教界已多次反映，單位資助未能應付幼稚園營運開支；幼師薪酬長期處於不合理水平，致流失率偏高，影響幼教質素。他指出，削減津貼對幼園營運絕對雪上加霜，嚴重打擊幼教界士氣，認為蔡若蓮的說法與幼稚園現況完全相反。

朱國強在Facebook發文批評蔡若蓮的言論。（朱國強Facebook）

朱國強昨與多區幼稚園校長會面。（朱國強Facebook）

朱國強與多個幼稚園校長會面 指當局一意孤行缺乏諮詢與溝通

此外，朱國強表示昨日（25日）與多區幼稚園校長會面，稱校長們一致認為執意削減資助，會影響幼稚園營運；對當局一意孤行，缺乏諮詢與溝通，亦未參考業界意見，落實紓緩措施，感到相當失望。

他引述校長的意見，表示即使申請加費，在現行機制下，倘申請遭當局否決，校方便無法循簡易程序，申請較低的加幅，意味「加唔到就要凍費」，對幼稚園甚不公平。

朱國強稱，削減資助對幼稚園影響深遠，已去信蔡若蓮，要求盡快會面，與業界直接溝通。