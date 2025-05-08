機場擴建工程外勞工頭承認向8工人收賄　被判囚4個半月

撰文：陶嘉心
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香港國際機場二號客運大樓擴建工程一名外勞「工頭」，被廉署控告他向八名輸入勞工收賄以協助工人受僱。被告早前承認一項串謀使代理人接受利益罪，今日(8日)在西九龍裁判法院被判入獄四個半月。

機場擴建工程外勞工頭王振中，向8名早前承認一項串謀使代理人接受利益罪，今日(5月8日)在西九龍裁判法院被判入獄四個半月。

裁判官：以囚9個月為起點　考慮認罪及還款獲扣減刑期

被告36歲王振中，案發時為金門建築有限公司(下稱金門)聘用的輸入外勞「工頭」。他早前承認一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條，並遭頒令須向金門歸還涉案的賄款35,100元。

裁判官朱文瀚今日判刑時指，他以入獄九個月為量刑起點，考慮到被告認罪及已向金門歸還款項，遂將刑期扣減至四個半月。

機場二號客運大樓T2地盤。（資料圖片/林振華攝）

案情透露，金門是機場二號客運大樓擴建工程的主承建商。由於建築業人手短缺，金門透過發展局「建造業輸入勞工計劃」為分判商聘用輸入勞工，合約訂明工人月薪為31,200元。

被告案發時於二號客運大樓擴建工程項目帶領八名輸入勞工工作，其工作受一間分判商監督。廉政公署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告於2024年4月至10月期間，與一名中間人串謀向該八名工人收取多筆賄款，以協助他們繼續受僱於金門。

廉署調查發現，該名中間人向工人表示，他們只可享有月薪20,000元，而被告則代表該中間人收取工資差額。該八名工人因害怕失去工作而啞忍被告的不法行為。被告於案發期間，曾向其中一位工人收賄逾35,000元。

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