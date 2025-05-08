調查揭私家醫生收費7年内升2至5成　非專科門診中位數達400元

本港私營醫療收費被詬欠透明，醫療衞生界立法會議員林哲玄今（8日）公布一項私家醫生調查結果，發現約3成醫生在過去1年内增加收費；相比7年前，醫生收費共上升2至5成。



林哲玄公布一項私家醫生收費調查結果，發現約3成醫生在過去1年内增加收費。（資料圖片/黃浩謙攝）

林哲玄指，相關調查在今年3月至4月以問卷進行，共收到512份合資格私家醫生的回覆，當中約四分三是專科醫生。

醫學會會長何仲平稱，近兩個月到私家診所求診的人數減少五至六成。（資料圖片／歐嘉樂攝）

林哲玄指，與醫學會於2018年所做的調查相比，私家醫生收費在7年間上升約20%至50%，相當於年通脹率2.6%至6%。有3成醫生指收費較1年前增，6成指較3年前增。而專科醫生和非專科醫生的普通門診收費中位數分別達540元及400元。

調查亦顯示，胃鏡收費的中位數則為9,550元；至於大腸鏡連息肉切除中位數收費為12,000元，部份收費可達22,000元。林表示，可以理解各醫院有收費差異，但差距越大，透明度要越高，讓患者可以作出明智選擇。