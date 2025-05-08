八旬翁化白骨｜社署房署持獨居長者名單　社工促盡快整合資料庫

葵涌石籬一邨一名83歲獨居長者死亡逾三個月，因房署職員上門追租，破門入屋才被揭發已化為白骨的屍體。目前有超過12萬長者獨居公屋，政府去年提出建立跨部門的「護老者和殘疾人士照顧者資料庫」，以及早介入高風險個案，不過勞福局曾指涉及私隱及技術問題，暫未有推行時間表。



至於現階段成立資料庫的進度，勞福局回覆查詢時表示，研究與個人資料私隱專員公署商討如何設計數據分享方案，以符合《私隱條例》下的相關豁免，又計劃在符合條例下，展開相關的試點計劃。



社區組織協會幹事阮淑茵建議政府加派人手及資源處理，徵求有關長者同意，協助社福機構或關愛隊識別隱蔽長者。



葵涌石籬一邨揭發一宗屍體發現案，警方調查後，涉事單位鐵閘由鐵鏈鎖住。（林振華攝）

據悉老翁非社署社工跟進的個案，惟未知是否有其他機構跟進。社區組織協會幹事阮淑茵表示，每個屋邨都設有社福機構，惟估計部份長者中心資源緊絀，有時未必有足夠人手探訪，以致未能識別隱蔽長者。

翻查資料，截至2023年3月底，全港目前有213間長者地區中心和長者鄰舍中心，在地區習面支援長者。長者中心共有28萬名登記會員，當中正接受個案服務跟進的隱蔽及需要照顧的長者個案數目約為9,000。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，今午有警員仍在事發樓層看守。（香港01記者攝）

跨專業資料庫尚未出台 社協促加派人手處理

截至2023年3月底，超過12萬戶獨居長者居於房委會轄下的公屋單位。房屋署和社署已設立跨部門的轉介機制處理公屋租戶房屋援助的特別個案，並成立總部及地區層面的聯絡小組，定期檢視和改善房屋援助個案的合作機制。

去年《施政報告》提出研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫，不過勞福局局長孫玉菡3月曾表示，因涉及私隱及技術問題，部門暫未可做到數據互通。資料庫至今仍未落實細節及推行時間表。

社區組織協會幹事阮淑茵建議政府加派人手及資源處理，徵求有關長者同意，盡快整合並建立資料庫，協助社福機構或關愛隊識別隱蔽長者，為其建立支援網絡，避免悲劇發生。

社區組織協會幹事阮淑茵建議政府加派人手及資源處理，徵求有關長者同意，盡快整合並建立資料庫，協助社福機構或關愛隊識別隱蔽長者。（資料圖片）

勞福局：正與私隱專員公署商討 研設試點計劃

勞福局回覆查詢表示，照顧者資料庫初步會包括來自社署 、 關愛隊 、房屋署關於年老照顧者及低收入照顧者的資料，例如獲發低收入照顧者津貼人士的資料、關愛隊家訪時收集到的高風險家庭資料及房屋署掌握的高風險住戶資料等。

局方指，由於不同機構收集資料時的用途不一定包括為相關人士提供社福支援服務，政府正與個人資料私隱專員公署商討如何設計數據分享方案，以符合《私隱條例》下的相關豁免。局方同時正在整理不同資料庫的數據，以便在符合《私隱條例》的要求下，展開相關的試點計劃。

局方表示，資料庫將包括識別及鼓勵高風險個案接受支援、自動化監測風險突然轉高（如照顧者入院）並提供即時介入、加強醫社協作機制、開發針對性的支援計劃、優化資源分配及避免服務重疊等。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

未回應關愛隊曾否探訪涉案長者

政府去年宣布恆常化關愛隊服務，並在下一服務期增加其資助金額五成。根據民政總署回覆立法會議員的書面回覆，截至今年1月底，葵青區共有31隊關愛隊，已探訪3.2萬戶，合共提供2,319次支援服務。

此外，關愛隊「支援長者及照顧者計劃」由原本南區和荃灣區兩個試點，上月開始擴展至全港18區。記者曾就關愛隊有否上門探訪涉案長者作查詢，社署表示不會回應事件；其所屬的石籬南區關愛隊在截稿前亦未有回覆。

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，據了解，涉事單位住有一名老翁。（黃學潤攝）

石籬一邨石安樓一單位發現一副骸骨，警員到石安樓調查。（黃學潤攝）

社署表示，由今年4月1日關愛隊已擴至全港18區，在4月全港452隊關愛隊已探訪或接觸超過2,300個獨老和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，並進行了130次有關福利服務的轉介，包括長者服務、殘疾人士服務、精神健康服務、家庭服務及經濟援助等。當中葵青區關愛隊已探訪了257戶（有120戶為獨居長者）和進行了19次福利服務轉介。