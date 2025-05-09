協興隆舞台工程再被申請清盤　曾在MIRROR紅館演唱會作舞台工程

曾為MIRROR於2022年紅館演唱會任機械工程分判商的協興隆舞台工程有限公司，早前遭佛山市钜能舞台设备有限公司入稟申請清盤清盤，钜能舞台上月曾撤回呈請，惟昨（8日）再次入稟高院要求將協興隆清盤，司法機構已排期今年7月16日聆訊處理。



呈請人曾作同樣申請及撤回

呈請人：佛山市钜能舞台设备有限公司，被申請清盤的公司：協興隆舞台工程有限公司。呈請人今年2月曾作相同呈請，並於4月撤回，聆案官曾下令協興隆支付2萬元訟費。呈請人昨再作呈請。

協興隆舞台工程有限公司再被申請清盤，將於7月在高等法院聆訊。(黃浩謙攝)

Mirror紅館2022演唱會發生墜屏幕事件，協興隆有份負責舞台工程，並因事件被票控及罰款42萬。(資料圖片)

協興隆是MIRROR紅館演唱會的分判商

男團MIRROR於2022年於紅館舉行的演唱會中，協興隆舞台工程是分判商之一，負責演唱會舞台的機械工程，包括懸吊系統，和升降台裝置等機械裝置以及維修保養和運作。惟演唱會進行期間發生墜屏幕事件，並有兩名舞蹈員，包括李啟言(阿Mo)嚴重受傷。

因墜屏幕事件認6傳票罰42萬

協興隆事後遭票控，公司早前承認6項傳票控罪，包括2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及1項沒有就意外發出通知罪，被判罰款42萬元。

案件編號：HCCW277/2025