五月天讚啟德主場館新淨有新驚喜　視線受阻區黑布遮蓋　沒有賣位

【五月天／五月之約／演唱會／啟德體育園 ／啟德主場館／STAYREAL PARK／遇見公園】台灣樂隊五月天今年香港「五月之約」移師至新開幕的啟德體育園主場館，今日（9日）至下周二（13日）演出4場。今日是演唱會首日，五月天在台上讚場地新淨，又說新場館一定會有新驚喜。他們又提到去年香港演唱會在中環海濱活動空間時下大雷雨，今年觀眾能夠舒服地在室內體育館觀看演唱會。



此外，上月Coldplay演唱會，啟德體育園主場館部份座位視線嚴重受阻，包括位於熒幕及舞台左右兩側的座位，但今次五月天演唱會，相關座位以黑布遮蓋，沒有賣位。



台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於今日在啟德體育園主場館舉行。（讀者提供）

台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於今日、本月10、11、13日在啟德體育園主場館舉行。

感謝香港每年五月接待 今年能舒服地在室內體育館觀看演唱會

演唱會舉期間，五月天讚場地新淨，說新場館一定會有新驚喜，又提到去年下大雷雨，今年能夠舒服地在室內體育館觀看演唱會，可以不流一滴汗，但希望觀眾跟五月天一樣汗流浹背。另外，有成員感謝香港每年五月都接待五月天，令他們能夠履行「五月之約」。

台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於今日在啟德體育園主場館舉行。（讀者提供）

台灣樂隊五月天《#5525 回到那一天》演唱會香港站於今日在啟德體育園主場館舉行。（讀者提供）

此外，上次Coldplay 演唱會視線受阻位重災區、位於熒幕及舞台左右兩側的座位，這次沒有賣位。座位以黑布遮蓋。

上次Coldplay 演唱會視線受阻位重災區、位於熒幕及舞台左右兩側的座位，這次沒有發售。座位以黑布遮蓋。（讀者提供）

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▼ ▼ 五月天演唱會首日 ▼ ▼



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