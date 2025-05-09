海皇結業｜捱疫情八折出糧今遭拖數　員工：點解咁對生活賣力嘅人

海皇粥店周三（7日）晚突然公布終止全部業務，並結束所有員工僱傭合約，飲食業職工總會今日（9日）舉行「海皇粥店員工諮詢大會」，協助受員工追討欠薪，現場有約百人出席。工會估計欠款金額涉逾800萬元，涉及4月份欠薪、遣散費等。積金局代表帶同投訴僱主表格到場，讓受影響員工落案，追討強積金權益。



有工友憶疫情期間公司僅八折出糧，仍盡心盡力，共渡時艱哽，如今卻遭拖欠薪金等約10萬元，不禁哽咽控訴，「點解要咁樣對一班為生活賣力嘅人？」



海皇粥店5月7日晚突然公布終止全部業務，結束所有員工僱傭合約，飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

海皇粥店5月7日晚突然公布終止全部業務，結束所有員工僱傭合約，飲食業職工總會5月9日舉行「海皇粥店員工諮詢大會」。（梁鵬威攝）

工會稱至今未能聯絡僱主

工聯會副理事長、權益委員會主任丘耀誠表示十分關注事件，據了解海皇粥店共有7間分店，受影響員工約100名，包括樓面、廚師、維修員、貨倉員、收銀員等。他指昨日已即時協助員工，正與勞工處溝通，至今仍未能聯絡僱主。

工聯會副理事長、權益委員會主任丘耀誠表示十分關注事件，據了解海皇粥店共有7間分店，受影響員工約100名，包括樓面、廚師、維修員、貨倉員、收銀員等。（梁鵬威攝）

促盡快簽署無力償還書 讓員工直接申破欠基金 加快取得欠款

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，截至今日，工會估算員工申索金額超過800萬元，主要涉及4月份欠薪、遣散費、代通知金、強積金欠款等，呼籲未報案的工友尋求工會協助。

工會促請僱主盡快提交僱員資料，並簽署無力償還書，讓員工直接申請破欠基金，否則員工需到勞資審裁處落案，整個法庭程序估計需時6至9個月。

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰表示，截止今日，工會估算員工申索金額超過800萬元，主要涉及4月份欠薪、遣散費、代通知金、強積金欠款等，呼籲未報案的工友尋求工會協助。（梁鵬威攝）

工友稱同事賣力為公司 斥公司「最後一日都唔為員工諗」

飲食業職工總會秘書長黃必文指出，據工友反映，海皇粥店由去年11月起拖欠強積金供款，但每月仍扣除員工5%強積金供款。積金局（成員保障及服務部）高級經理李樂表示關注事件，今日已帶同投訴僱主表格，即時讓受影響員工落案，追討強積金權益。

工友林女士表示，不少同事任職20至30年，形容員工「賣力加班唔放假」，斥「公司去到最後一日都唔為員工諗」，直言今次事件責任在於僱主一方。

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20年資深員工遭拖欠約41萬 嘆「好唔甘心」

在海皇粥店任職20多年的梁女士表示，今年3月開始退休，現遭拖欠約41萬元，涉及2月份薪金、加班費、年假和例假等。她透露其丈夫近月要做大手術，需花費10多萬元，她曾向公司管理層追討欠款但不果。

她又表示，結業前兩、三個月公司常拖至月尾才出糧，當時她已估計公司或有財政困難。她現時希望公司盡快支付欠款，「出嚟做嘢，但個筆錢又唔比你，好唔甘心，我哋又唔係咩有錢人家。」

有員工去年5月已經常遭拖糧

海皇粥店火炭工場生產副主管邱女士表示，現遭拖欠約10萬元，涉及4月份欠薪、強積金供款、假期等。她透露，公司去年5月開始未能準時出糧，「佢哋對兼職外勞做到足，準時出糧，但我哋啲主管、分店經理就拖到10號、20號先出糧」。

結業前一星期，她接獲通知指工場「唔洗做咁多貨」，她曾多次追問是否結業，但對方沒有正面回應，直至周三才得悉結業，她說感到愕然和徬徨，認為今次事件對生活構成壓力。她慨嘆，疫情期間公司八折出糧，員工亦願意「共渡時艱」，為公司盡心盡力，斥「點解要咁樣對一班為生活賣力嘅人？」

工友邱女士哽咽稱，疫情期間為公司盡心盡力，斥「點解要咁樣對一班為生活賣力嘅人？」（梁鵬威攝）

外勞付兩萬多中介費來港 入職海皇三個月後遇倒閉 嘆未必再來

經輸入勞工計劃來港的廖女士表示，原本已簽訂兩年合約，惟在觀塘分店任職傳務員僅11個月，卻突然被終止合約，她坦言「覺得好唔舒服」，現正追討4月欠薪、代通知金等，並已向勞工處求助。被問會否影響日後來港工作的意欲，她表示「如果搵到份工梗係想（再嚟香港），我哋睇好香港，係想落嚟做嘢、搵錢。」

另一名外勞關先生表示，原本參與澳門的輸入外勞計劃，惟因當地縮減外勞人手，他2月開始在本港的海皇粥店屯門分店任職初級廚師，沒料到會突然結業，現時尚遭拖欠4月工資等。

他坦言感到失望，未必會再來港工作，「中介費太貴，要兩萬幾蚊，如果又有下一波咁就無乜必要落嚟，不如係深圳搵翻七、八千蚊仲好過落嚟。」他又透露海皇粥店有向外勞提供宿舍，但他選擇住在深圳的住所，每次上班往返兩地。