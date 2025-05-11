母親節｜港鐵推半職崗位　重投職場媽媽因工與鐵路迷兒子「連線」

【母親節／港鐵／港鐵半職／在職媽媽】不少香港媽媽在產子後會離開職場，全職投身家庭，肩起相夫教子責任。當孩子到達上學年紀後，這些媽媽要重回社會工作不容易。港鐵前年起推出「半職工作」計劃，讓員工選擇固定的編更制和就近的車站上班，一周工作五天，每天四小時。



兩位媽媽憑計劃成功重回職場，擔任客務聯絡主任，在兼顧工作的同時，依然能陪伴和照顧子女。其中一位媽媽黃美圻更有意外收獲，憑工作中學習到的鐵路知識，與是鐵路迷的兒子拉近了距離，獲子大讚「好叻！」



兩位媽媽黃美圻（左）及陳庭煒 （右）透過港鐵「半職工作」計劃成功重回職場，擔任客務聯絡主任。（黃寶瑩攝）

兩位媽媽美圻（左）及陳庭煒（右）透過港鐵「半職工作」計劃成功重回職場，擔任客務聯絡主任。（黃寶瑩攝）

大仔出世後變全職媽媽 半職可配合自己時間重投職場

育有7歲及9歲兒子的黃美圻去年加入港鐵，現任職青衣站客務聯絡主任。她曾任職酒店前台，自大兒仔出世後，便變為全職媽媽，照顧小朋友的生活，到現時兩兄弟都已上小學，時間變得穩定，因此有了萌生了重返職場的念頭。經同樣在港鐵半職上班的妹妹介紹，認為半職可以配合到自己時間，便加入港鐵。

黃美圻育有一對分別7歲及9歲的兒子。（港鐵提供）

每天先送兒子上學再上班4小時 下班後有充裕時間接孩子放學

她指，現時每天早上先送兒子上學，上班四小時後下班，也有充裕時間接孩子放學，及為家人準備晚餐。

學懂列車是如何控制及轉彎 與鐵路迷兒子分享獲讚：媽咪識得好多嘢

這份工作更為黃美圻帶來了意外收穫，她將在港鐵提供的培訓中學到的鐵路知識、不為人知的秘密，例如列車如何控制、轉彎等，與兩位鐵路迷的兒子分享，令母子間多了話題，兩位小朋友覺得「媽咪識得好多嘢」，大讚圻「好叻！」

兒子與丈夫悄悄探班 記憶難忘

除此之外，這份工作又為黃美圻一家帶來不少難忘回憶，她提到由於兒子對她的工作有濃厚興趣，他們曾與爸爸一起悄悄到青衣站「探班」，又憶起首次「探班」的情景，指當時無想過會見到一對兒子在車站出現，坐著的她不自覺地站了起來，兒子事後形容當刻她好像地鼠，說到此時，她臉上出現藏不住的笑容。

陳庭煒透過港鐵「半職工作」計劃加入港鐵，現時任職上水站客務聯絡主任。（黃寶瑩攝）

陳庭煒有意待子女長大後，在港鐵擔任全職。（黃寶瑩攝）

重返職場一直是陳庭煒的心願，有見幼女剛升小學便加入港鐵半職工作。（港鐵提供）

重返職場一直是心願

另一位成功重返職場的媽媽陳庭煒（Michelle），十多年前同樣為了照顧一對子女，而辭去文職工作，全心照顧家庭。重返職場一直是她的心願，有見幼女剛升小學，e便希望先找一份時間靈活的工作，重新接觸社會，作為事業起步點，同時可以繼續照顧小朋友。最終她透過求職網站，加入港鐵「半職工作」計劃，現時正在上水站擔任客務聯絡主任。

勝任獲成就感 待子女長大後有意擔任全職

闊別職場多年，她坦言曾擔心適應因難，但港鐵有為新入職者提供培訓，使她很快能適應職場。入職一年多，她正接受新一輪的車務營運知識培訓，完成培訓後，將合資格擔任「站務主任」的職務，包括月台監控、車站巡邏及處理車務事故。她指，能勝任更多職務，讓她有更大成就感，更表示有意待子女長大後，在港鐵擔任全職。

港鐵於2023年推出「半職工作」計劃，截至今年4月，共招聘了約190位半職員工。（資料圖片）

港鐵於2023年推出「半職工作」計劃，讓不同家庭崗位和需要的人士，包括家庭主婦、「斜桿族」等，都有機會加入港鐵。適用崗位包括客務聯絡主任、巴士車長、列車車長、顧客服務及收益保護主任、附例特檢隊隊目、客務代表。截至今年4月，港鐵公司招聘了約190位半職員工。

半職工作計劃的員工，每週工作5天，每日四小時，合共20小時，亦可享免費乘搭港鐵及醫療福利、13個月薪酬、與工作相關的津貼、年假、身心健康假等。