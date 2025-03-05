瞞報劏房300萬租金收入　夫婦逃稅逾37萬　罰繳雙倍稅兼丈夫入獄

一對夫婦於2014年起，涉嫌漏報六間劏房、一個車位的6年共300多萬元租金收入，並虛假答覆稅務局索取資料要求，合共逃稅逾37萬元，二人昨日被裁定逃稅罪名成立。其中丈夫被判入獄三個月，妻子同被判入獄三個月，但獲緩刑三年；二人被罰款合共74萬元，相等於逃繳稅款的雙倍。



夫婦另瞞報一個車位租金收入 向稅務局作出虛假書面答覆

稅務局今日指出，男首被告早前承認七項蓄意意圖逃稅控罪，即六項在2014/15至2019/20課稅年度的報稅表內，漏報或少報一個住宅物業內六間劏房的租金收入，以及一項就稅務局索取他在2014/15至2016/17課稅年度內出租物業資料的要求時，作出虛假書面答覆。他漏報及少報租金收入共1,412,537元，涉及稅款169,034元。

次被告為其妻子，她承認六項蓄意意圖逃稅控罪，即五項在2015/16至2019/20課稅年度的報稅表內，漏報一個住宅物業內六間劏房及一個車位的租金收入，以及一項就稅務局索取她在2015/16及2016/17課稅年度內出租物業資料的要求時，作出虛假書面答覆。她漏報租金收入共1,701,075元，涉及稅款202,650元。

一對夫婦涉嫌漏報300多萬租金收入，合共逃稅逾37萬，今日被裁定逃稅罪名成立。（資料圖片）

二人逃稅罪名成立 罰款等同稅款200%

二人今日在東區裁判法院被裁定逃稅罪名成立，首被告被判入獄三個月及罰款338,068元。次被告被判入獄三個月，緩刑三年及罰款405,300元，等同多一倍稅款。

稅務局發言人提醒納稅人，《稅務條例》訂明逃稅是刑事罪行，一經定罪，每項控罪最高刑罰為入獄3年和罰款5萬元，另加一筆相等於少徵收稅款3倍的罰款。