青年創業｜將愛好運動變事業　辦姜濤Anson Lo慈善跑　開拓大灣區

黃煒堡熱愛運動，以運動為職業是他的夢想。他參加了青協主辦的「粵港澳大灣區青年創業先行者」計劃，經面試後獲得60萬元資助，更有專業導師一對一諮詢，令他的創業之路成功啟航。他的公司過往曾與多個外國及本地知名IP（知識產權）聯動，曾成功舉辦「鬼滅之刃全集中跑2023」，以及為「Keung To Charity Walk 2023」安排全方位策劃統籌。



黃煒堡表示，在港發展業務比較便利，但既然他的夢想是舉辦大型運動活動，有8,000萬人的大灣區市場自然是個更大的舞台。所以他已遞交進駐前海深港青年夢工場的申請，正等待批核。



領跑活動策劃有限公司創辦人黃煒堡。（洪戩昊攝）

與知名IP聯動辦鬼滅之刃跑、Minions Run

黃煒堡的企業名為領跑活動策劃有限公司，專注舉辦主題跑步活動和亞洲封路賽事。公司過往曾與多個外國及本地知名IP聯動，成功舉辦「Minions Run香港站」、「鬼滅之刃全集中跑2023」等多個廣受歡迎的大型跑步活動，亦帶領香港跑手到日本、上海等地參加跑步比賽，以及為以Mirror姜濤冠名的「Keung To Charity Walk 2023」、以盧瀚霆冠名的「Anson Lo Charity Pet Walk 2025」等活動安排全方位策劃統籌。

黃煒堡與過往曾與其公司聯動的多個外國及本地知名IP的紀念品合照。（洪戩昊攝）

黃煒堡的公司曾與多個外國知名IP聯動，例如圖中的Mofusand。（受訪者提供）

黃煒堡的公司曾與多個本地知名IP聯動，例如圖中的為食妹。（受訪者提供）

追夢路上的困難：網站和疫情

黃煒堡的追夢之路曾遇上不少困難。由於公司舉辦的活動十分大型，報名網站的伺服器必須能同時承受多人登入。黃煒堡不諳相關技術，幸好計劃導師剛好是資訊科技界的，所以直接幫助了他設立網站。

他公司成立初期剛好是疫情期間，舉辦實體活動十分困難。他憶述，最深刻的是在疫情期間舉辦有超過7,000名參加者的「Minions Run香港站」，當時要不停與不同政府部門溝通。追夢的路注定不會平坦。

「Minions Run香港站」。（受訪者提供）

要相信你嘅夢想，就可以堅持落去。 領跑活動策劃有限公司創辦人黃煒堡

欲到更大舞台追夢 遂瞄準大灣區

作為一家本地企業，為什麼要到大灣區開實體公司？黃煒堡解釋，如果要在內地舉辦大型活動，內地政府會對公司進行背景審查，若果公司在內地連實體地址也沒有，很難令內地政府信任。他坦言在港成立公司便利很多，一日內便可完成所有程序；與本地品牌談生意亦比較順利，畢竟同聲同氣。但既然他的夢想是舉辦大型運動活動，大灣區自然是個更大的舞台。

黃煒堡曾跟隨「粵港澳大灣區青年創業先行者」計劃到訪前海深港青年夢工場，成為了他希望進駐該地的契機。（受訪者提供）

他表示很慶幸有參加「粵港澳大灣區青年創業先行者」計劃，「有好多（大灣區創業相關）優惠，冇參加係完全唔知。」他目前已遞交進駐前海深港青年夢工場的申請，正等待批核。作為舉辦大型活動的公司，市場當然是越大越好。本地市場只有700萬人，大灣區市場卻有8,000萬人，「（同一個活動）9個地方（按：指9個大灣區內地城市）都可以發生，效益唔止兩、三倍。」