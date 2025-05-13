香港中樂團以AI重現陳百強歌聲配中樂 望自家研發環保胡琴量產
撰文：譚曉彤
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香港中樂團下月到北京及天津內地巡演3場，下月初在香港文化中心亦有音樂會，以人工智能技術抽取已故歌手陳百強的歌聲，配以中樂重新編曲，再加上口琴演奏，門票已售罄。另外，中樂團研發的環保胡琴以再生物料代替蛇皮，去年獲得國家專利認證，樂團期望進一步推廣，甚至大量生產出售。
AI重現陳百強歌聲 配以中樂重新演繹
香港中樂團今（13日）舉行傳媒午宴，介紹下月到內地巡演計劃及來年演出。中樂團6月6、7日將於香港文化中心音樂廳演出三場《今宵多珍重》音樂會，以人工智能技術從已故歌手陳百強的錄音，抽取他的歌聲，再現場配以中樂編曲。
演出歌曲包括陳百強《偏偏喜歡你》、《一生何求》、《漣漪》及《疾風》等，部分曲目由香港著名半音階口琴家何卓彥與革胡琴手董曉露，中西樂器合奏。
中樂團下月到北京及天津演出
香港中樂團下月由藝術總監閻惠昌帶領，到北京藝術中心、北京國家大劇院音樂廳及天津音樂廳上演3場音樂會，與多名國際知名樂手及歌手合作，包括管風琴家沈媛、被譽為「中西合璧的夜鶯」的女高音吳碧霞等。傳統胡琴使用蟒蛇皮，部份國家不准攜帶入境。
香港中樂團2005起研發「環保胡琴」，利用可再生的PET聚脂纖維膜代替蛇皮，去年其中一款鼎式高胡更獲得國家知識產權局授予專利權。這次到北京及天津巡演，中樂團也會帶同環保胡琴演出。
自家研發環保胡琴售往多地 望日後量產
胡琴演奏家徐慧表示，環保胡琴除了「成個世界通行」，好處是統一了樂團20多把胡琴的音色，受得起環境的考驗：「傳統蛇皮受濕度溫度影響，濕咗會霉，好似感冒咁。去到北京天氣好乾，蛇皮就好緊，聲音就會好尖。」
香港中樂團行政總監錢敏華表示，樂團曾將環保胡琴售給台灣國樂團、香港音樂事務統籌處、中國音樂學院附中，以及新加坡、比利時等地，樂團期望日後大量生產及出售。
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