極端天氣｜渠務署展示10部治水機械人　龍吸水排水、𢳂得快清淤

為了應對極端天氣，渠務署以創意科技推出了多項措施，例如應用機械人協助執行檢測、清淤及排水工作。署方今日（14日）展示新引入4部排水機械人「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」和「小禹三號」。若4部同時運作，將可在短時間內抽乾一個標準泳池的水。



另新引入3部清淤機械人，名為「𢳂得滿」、「𢳂得快」和「𢳂得鳥」，它們特別適合在明渠、河道等位置進行遠距離的清淤，亦能在地下箱型暗渠內運作。另外加入團隊的尚有3部檢測機械人，名為「百變探哥」、「聲探」和「檢測機械狗」。



渠務署人員現場向傳媒展示排水機械人「龍吸水」，其排水強度分為9級，並能隨意切換。（周令知攝）

渠務署引入4部排水機械人，合共造價近300萬，分別名為「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」和「小禹三號」。（周令知攝）

3部新引入的清淤機械人分別名為「𢳂得滿」、「𢳂得快」和「𢳂得鳥」。（周令知攝）

3部檢測機械人分別名為「百變探哥」、「聲探」和「檢測機械狗」。（周令知攝）

本港每年降雨量的正常值是2,431毫米。根據天文台預測，今年降雨量約為2,100至2,700毫米，數字雖不算太誇張，但在極端天氣下，還是有可能像2023年9月般下世紀暴雨。故此，渠務署已將該場世紀暴雨訂為標準，日後所有防洪設施均會以此標準設計。

務署今日向傳媒介紹其創科治水政策。（周令知攝）

務署今日向傳媒介紹其創科治水政策。（周令知攝）

「𢳂得滿」、「𢳂得快」和「𢳂得鳥」能在渠道內自由移動清淤

渠務署將創科融入多項措施，應用機械人協助執行檢測、清淤及排水工作。署方今日展示當中3部新引入的清淤機械人「𢳂得滿」、「𢳂得快」和「𢳂得鳥」，可無線遙控，配合傾後的設計，能在渠道內自由移動，特別適合在明渠、河道等位置進行遠距離的清淤，亦能在地下箱型暗渠內運作。

「百變探哥」、「聲探」和「檢測機械狗」使檢查工作更安全

3部檢測機械人分別名為「百變探哥」、「聲探」和「檢測機械狗」。以往，工程人員在使用傳統設備進行渠道檢查時，常面臨挑戰，例如某些渠道水位過高或地形環境複雜，影響傳統設備的使用。引入機械人後，工程人員只需在地面安全位置遙控檢測機械人進入渠道，即可接收機械人收集的渠道狀況資料，使檢查工作更高效、更安全。

務署今日向傳媒介紹其創科治水政策。（周令知攝）

▼2023年9月8日凌晨 黑雨下柴灣馬路黃泥水浸至大腿以上▼



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排水機械人「龍吸水」及「小禹」一、二、三號造價共近100萬

渠務署今年引入4部排水機械人，合共造價近300萬元，分別名為「龍吸水」、「小禹一號」、「小禹二號」和「小禹三號」。

機械人採用一體化設計，內置水泵、發動機和控制系統。操控人員可根據現場情況，調節馬力和抽水流量。相對於傳統排水設備，這些排水機械人體積較小、機動性高，適用於馬路、鄉村、地下停車場等設施。

渠務署引入4部排水機械人，合共造價近300萬，其中「小禹」有一號、二號和三號。（周令知攝）

「龍吸水」每小時可排水800立方米

當中，造價近100萬元的「龍吸水」是性能最佳的一部。它的機身配有照明系統及高流量自吸式水泵，其履帶式設計亦能應付複雜的環境。它每小時排水流量最高可達800立方米，可連續工作8小時。

渠務署人員現場向傳媒展示「龍吸水」，其排水強度分為9級，並能隨意切換。（周令知攝）

渠務署人員現場向傳媒展示「龍吸水」，其排水強度分為9級，並能隨意切換。（周令知攝）

渠務署人員現場向傳媒展示「龍吸水」，只見其排水強度分為9級，並能隨意切換。記者走過時，「檢測機械狗」亦懂得自動走向一旁讓路，狀甚有趣。

渠務署人員現場向傳媒展示「龍吸水」，其排水強度分為9級，並能隨意切換。（周令知攝）

除了機械人外，其他創科措施包括「涉水綫」系統、好氧顆粒污泥技術（AGS）及移動床生物膜反應器（MBBR）技術的應用等。

另外，渠務署亦將緊急應變隊伍由約160隊增至約180隊。

渠務署署長莫永昌指，現時香港尚有4個水浸黑點。（周令知攝）

渠務署署長：現時香港尚有4個水浸黑點

渠務署署長莫永昌指，自前年9月的世紀暴雨後，本港抵禦極端的能力已有提升。他指，現時香港尚有4個水浸黑點，分別是南區薄扶林村、尖沙咀漆咸道南、大埔林村谷盆地和元朗新田石湖圍，當中有兩個已經或將會進行工程，「相信水浸風險會消除㗎喇。」

渠務署署長莫永昌指，自前年9月的世紀暴雨後，本港抵禦極端的能力已有提升。（周令知攝）

▼2023年9月7日 龍翔道在黑色暴雨警告下嚴重水浸▼

