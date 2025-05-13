中美關稅談判｜港學者料出貨高峰期將至　付貨人憂缺貨櫃需時調配

【中美關係/貿易戰/關稅】中、美兩國就關稅議題取得共識，同意互降關稅115%，周三（14日）之前生效。浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才今早（13日）在電台節目中表示，雙方關稅削減幅度比預期中大，而且進展比想像中快，指90日緩衝期「一定係中國出貨高峰期」，因為美國「五時花六時變」，生產商都想盡快出貨。



香港付貨人委員會主席林宣武指出，美國一些基礎稅項仍然未減，因此關稅仍十分高，但現實歸現實，生產商仍需出售貨物，不過由於供應突然增加，貨櫃未來可能出現短缺，船公司亦需時調配。



美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

麥萃才：美國更需要中國貨品

麥萃才指早前的高關稅使兩國大部份貿易中斷，雖然今次雙方同意減稅，但美國稅率仍然偏高，不過亦使貿易能夠重啟。他認為美國更需要中國貨品，因為第一季是美國入口商大量進口中國商品，而儲貨逐漸減少，美國貨物不足，可能導致通漲上升，所以美國對盡快恢復貿易的需求較大。

廠商因感美國政府「五時花六時變」想盡快出貨

他相信這90日「一定係中國出貨高峰期」，因有些貨品只中國獨有，或性價比較高，美國只能向中國進口。此外，廠商現時都知道美國政府「五時花六時變」，都會想盡快出貨。如現在下單，到付船運時，貨品應該在第二季末，或第三季初抵達美國，正好為他們應付年底消費旺季，如萬聖節、聖誕節等。至於增長有多少，麥萃才說「好難講」，因為這90日是緩衝期，仍有不少情況需洽商。

浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才。（資料圖片 / 張浩維攝）

麥萃才續說，中國現時對關稅戰的態度是「如果要打都會打」，因為忍讓只會令對手得寸進尺。被問到美國對稀土等資源的關稅未有下調，他認為因為美國想打軍事、科技戰，相關政策不會隨便更改，而且美國希望將鋼鐵類生產保留本土發展，「唔覺得美國會好大讓步」，或有機會微調。

林宣武則強調，美國減的只是額外關稅，基礎關稅並不受影響，因此仍有約百分之70以上的關稅，不過現時很多載滿貨品的貨櫃堆積，在合理關稅下，廠商都想「俾啲貨櫃走咗先」。他又認為，關稅始終是一個未知數，這個不確定因素仍未解決，而且美國與其他國家「未傾掂」，關稅並不明朗。

林宣武稱基本稅項，如與芬太尼相關的關稅等「冇郁過」，美國只是減了額外關稅，可是「現實歸現實，如果有貨都係要賣」，不過屆時進口商可能要提高零售價，如由29.9美元升至49.9美元才可以平衡關稅。

香港付貨人委員會主席林宣武。（資料圖片/李澤彤攝）

林宣武：貨櫃未必返得切

他另指，現時堆積等候出口到美國的貨品數是天文數字，他認識的朋友平均有「幾廿隻貨櫃以上」堆積，一些正廠應該準備開始生產的「都未郁」，很多原材料堆積在地。不過他提醒廠商要小心，因為很多船運公司減了班次，「貨櫃未必返得切」，相信未來有可能出現貨櫃供應緊張。