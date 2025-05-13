男醫生港鐵非禮少女判除牌9個月　犯案時陰莖兩側貼上震動器

30歲普通科男醫生李永熙在2022年4月時，於港鐵車廂內非禮18歲女學生X，於2023年被裁定一項非禮罪成，判監14天。負責監督醫生專業操守的醫務委員會其後展開聆訊，今日（13日）裁定李永熙損害醫生專業聲譽，即日起從普通科醫生名冊中除名9個月，不設緩刑。



醫委會的報告指，李永熙犯案時未穿內褲，在陰莖兩側貼上震動器，多次貼近女學生X左臀部。便衣警員留意到李永熙舉動後，將其帶回警署，快速搜身後發現其褲鏈敞開，陰莖兩側分别用白色膠帶固定震動器，褲袋內則裝有震動器的控制器。



被告李永熙。(資料圖片 / 凌子淇攝)

根據法院審訊，李永熙在2022年4月15日傍晚，於一列深水埗站前往太子站的港鐵列車內，猥褻侵犯女學生X。法院於2023年裁定他一項非禮罪成，他於上年提出上訴，惟法官指證據充分，駁回上訴，下令被告即時服刑。

醫委會其後展開聆訊，今日（13日）裁定李永熙損害醫生專業聲譽，判罰除牌9個月，即日執行。據醫委會聆訊資料， 2022年4月15日傍晚，18歲女學生X與友人於長沙灣站乘地鐵前往旺角，X站立於車廂中央扶手旁，無握扶手且低頭使用手機。

醫委會。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

少女與被告曾近至約5厘米 左臀多次感到類似手機震動

列車駛向深水埗期間，X感到左臀有類似手機震動的輕微震動，當列車到達深水埗站並關上車門後，X再次察覺類似震動，並向前移一步。其後，X發現被告緊貼其身後，雙方距離僅約5厘米。列車抵達太子站前，類似震動多次發生，每次持續數秒至10秒。

案發時，便衣警員於深水埗站巡邏。警員留意到被告下車後重新登車，並尾隨X進入車廂。警員目睹被告走至X身後約半掌的位置，並多次以生殖器位置貼近X左臀部。當X向前移動時，被告亦隨之貼近。

被告犯案時褲鏈敞開 無穿內褲 睪丸附近有透明灰色塑料容器

被告於太子站下車，警員截停被告，並將其帶往警署快速搜身。被告當時身穿藍色外套以遮擋褲鏈，警員快搜時發現他褲鏈敞開，陰莖兩側分别用白色膠帶固定震動器，褲袋內更裝有震動器的控制器。

被告警誡下承認「因工作壓力大，故將震動器置於下身並觸碰女子臀部以獲取快感」。

警員同日於另一警署對被告詳細搜身時發現，被告沒有穿內褲，睪丸部位附近更有透明灰色塑料容器。經檢查，兩個震動器可正常運作。

醫委會拒信納因衝動及一時判斷失誤 批損害醫生聲譽

醫委會指，被告曾提交心理報告稱其犯案因衝動及一時判斷失誤，惟聆訊小組認為被告是有預謀地策劃行為，例如於下體貼上震動器及沒有穿內褲並打開褲鏈，並非衝動或判斷失誤才導致犯案。

聆訊小組指，被告對X的非禮行為十分嚴重，已損害香港醫生的整體聲譽，考慮本案性質、嚴重性及求情陳詞，裁定李永熙從普通科醫生名冊上除名9個月，即日執行。