關稅戰｜DHL停收800美元以上B2C貨件　議員：中小型電商措手不及

受美國關稅政策影響，各地郵遞往美國的商品都要符合新的徵稅及報關法規，全球最大物流公司之一的DHL向世界所有客戶發通知信，稱從明日（21日）起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，企業對消費者）貨件。有零售業界人士表示，本港不少零售商本身都有拓展至美國的業務，當中涵蓋了昂貴貨物，有關安排令中小型電商企業「措手不及」。



DHL宣布，從4月21日起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C（Business-to-consumer，商對客）貨件。（Getty）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前頒布行政命令，世界各地運往美國的貨物，若申報價值超過800美元，需要接受更嚴格的入境監管。

美國新政策令貨件報關量激增

DHL表示，上述變化導致正式報關量激增，儘管該公司已全力應對，但仍可能會出現多日的運輸延遲，尤其是對於申報價值超過800美元的貨物。DHL稱為了確保能夠繼續提供高品質服務，宣布明日（21日）起暫停各地運往美國價值超過800美元（約6,210港元）的B2C貨件，直至另行通知為止。此暫時性措施將不影響寄往美國的企業對企業（B2B）貨件。

DHL指出，申報價值低於800美元的貨物目前仍可通過低額豁免方式（de minimis）處理。

DHL宣布停收800美元以上B2C貨件，自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝表示，有關安排令本地中小型電商企業「措手不及」。（資料圖片）

DHL突然停收800美元以上B2C貨件，自由黨主席、批發及零售界立法會議員邵家輝向《香港01》表示，有關安排令本地中小型電商企業「措手不及」，稱有不少本港零售商，本身都有拓展至美國的業務，當中涵蓋昂貴貨物。

議員籲業界發展內地市場以作內銷

邵家輝認為，本港電商零售業界應重新評估關稅政策，而且要開發新市場，包括一帶一路及東盟國家。除此之外，他認為業界應盡量發展內地市場以作內銷。