女童突急性心肌炎亡　專家認為與接種疫苗無關　裁死於自然

13歲女童在家中暈倒後，送院搶救後死亡，醫療報告指女童患有心肌炎。女童母親指女兒出事前約3個月曾接受兩針復必泰新冠疫苗，她有質疑其女的死與接種疫苗有關，死因庭就此作研訊。聆訊透露，女童死前一天曾因胸悶不適到醫院求醫，並即日出院，惟翌日在家再覺不適後暈倒。兒科專家指女童心臟肌肉驗出細小病毒B19，認為這是引致其急性心肌炎的原因，且女童離世前多於6星期接種疫苗，認為其死與接種疫苗無直接因果關係。5名陪審團今(15日)裁定女童「死於自然」。



女死者李珞妍，她於2021年10月11日在沙田威爾斯親王醫院內逝世，終年13歲。研訊設有陪審團，衞生署及醫管局為與案有關係者。

女童李珞妍因心悶不適，曾到沙田威爾斯親王醫院求醫。(資料圖片)

女童李珞妍出院後翌日再覺不適並暈倒，搶救後不治。設於西九龍法院的死因庭有就女童的死作研訊。(資料圖片)

母指珞妍身體健康正常

珞妍的母親林女士早前供稱，其女事主熱愛運動，在校內田徑比賽屢獲獎項，2歲時曾有血管瘤，其餘時間身體正常。珞妍在2021年7至8月期間，先後接種兩針復必泰疫苗。珞妍於同年10月10日覺胸悶及不適，到威院急症室求醫，同日出院，翌日她再覺胸痛及作嘔，並突然暈倒，送院搶救後治。

母質疑是否有延誤醫治

珞妍母指醫生當日並無法說出其女死因，她數星期後才從醫療報告得知女兒有心肌炎，她質疑醫生在女兒死前一天是否失誤及延誤醫治，亦關注事件會否與接種疫苗有關。

求診時心跳正常

時任威院急症室醫生嚴鵬飛稱，他無印象珞妍或其家屬於10月10日應診時有提及胸痛，珞妍的心電圖亦顯示她心跳正常，並無心律不正情況。

搶救時珞妍心臟收縮不良

時任威院急症室副顧問醫生梁顥耀有份在同月11日搶救珞妍，他指當時珞妍心臟收縮不良，成人深切治療部的醫生不建議駁人工心肺機，他有為珞妍注射17劑腎上腺素，最終珞妍仍告不治。

認為醫生檢查決定合理

兒科專科醫生黃美玲以專家證人身份作供，她指珞妍10日到醫生求醫時，醫生有為女童進行X光及心電圖檢查，是合理的決定，亦有建議驗血，但遭女童家人拒絕。

驗血能得出心股酵素水平有助診斷

黃指出，急性心肌炎的病癥可以很模糊，難以單憑臨床作診斷，故建議進一步作血液檢查，觀察心肌酵素水平，以評估病人情況。因為心肌酵素水平會隨心肌受損程度上升，若驗血得出心肌酵素水平正常，就可排除部份心臟問題，包括心肌炎。她又指除了心肌酵素檢查外，亦可透過超聲波及磁力共振檢查，評估心臟機能。

前期表癥不明建議多作檢查

黃又稱，急性心肌炎患者的情況可急速轉差，前期表癥不明顯，除非醫生抱著高度懷疑心態，並作進一步檢查，否則難以診斷，即使年輕病人的病癥不明顯，仍會強烈建議作更多檢查。

離世前多於6星期接種疫苗無直接關係

黃醫生又指，解剖報告指珞妍的心臟肌肉組織，驗出細小病毒B19，得出死因是細小病毒B19引致的急性心肌炎。珞妍離世前多於6星期接種第二劑復必泰疫苗，故認為其死與接種疫苗無直接因果關係。

案件編號：CCDI-96/2021(MC)