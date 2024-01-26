心臟病｜20歲女子無故倒地昏迷 醫生：心肌炎常被感冒症狀掩蓋

原來普通的感冒症狀都可以是心肌炎出現的先兆。近日，內地就有一名20歲女子在一次常見腹瀉後差點失去性命，幸好醫護人員及時急救，她才挽回一命。



綜合內媒報道，這名女子來自浙江寧波，曾在5日前出現過腹瀉的症狀，但她並沒有放在心上，後來在街上等車時，突然昏迷倒地，被送進醫院時心跳和呼吸都已經停止了。醫生懷疑她因病毒感染而導致急性暴發性心肌炎，連忙為她進行急救。

最終在醫護人員的努力下，小麗脫離了生命危險，且大腦和神經功能並未受損。醫生提醒，千萬不要在病毒感染期間劇烈運動或過於勞累。

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何謂急性暴發性心肌炎？

北京大學人民醫院心臟內科主任醫生張海澄就指，「暴發性心肌炎是病毒性心肌炎中最重的一種，其特徵就是起病隱匿，病情進展極為迅速，患者很快會出現心衰、嚴重心律不整、心因性休克等，如果發現和就救治不及時，死亡風險高達80%以上。而早期診斷、早救治加上主動脈內球囊反搏或體外膜肺氧合（ECMO）技術的應用可使死亡率大大降低。」

張醫生又指，有數據顯示，約4%的病毒感染可能會侵犯到心臟，我國每年約5萬例暴發性心肌炎。它不只多見於兒童和青壯年人群，老年人和各個年齡層均可能發生。發病的關鍵在於心臟受到侵犯後沒有充分「休息」，難以調動免疫系統抵抗病毒並完成修復，若此時繼續勞累，誘發暴發性心肌炎的風險就會大大增加。

歐洲一項統計顯示，72%的暴發性心肌炎患者會呼吸困難，32%的患者發生胸痛，18%的患者出現心律不整。華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院統計表明，約90%的暴發性心肌炎患者因呼吸困難就診或轉診，10%的患者因暈厥或心肺復甦後就診或轉診。張海澄表示，暴發性心肌炎發病之初，常被感冒症狀所掩蓋。病毒感染後通常會表現出發燒、咳嗽、咽痛、流涕、腹瀉等感冒症狀，一般持續 1 至 2 週。但是，感冒症狀進展又快又重時，或是出現一些「特殊」症狀，例如氣短、呼吸困難、胸悶或胸痛、心悸、頭昏、極度疲倦、食慾明顯下降等，就極有可能是病毒性心肌炎症狀，一定要盡快就診檢查，以免失去最佳治療時機。

張醫生強調，對於暴發性心肌炎來說，預防比治療更重要。特別是在病毒性呼吸道疾病頻繁的冬季，我們應積極採取各類預防措施，如維持健康的生活習慣，增強免疫力；積極接種流感疫苗、勤洗手和佩戴口罩，預防病毒感染。有感冒症狀期間，一定要注意休息，避免重體力勞動和不必要的熬夜，如果一兩週感冒不見好轉或發現有明顯的「特殊」症狀，務必及時就醫。

▼心肌炎症狀（按圖看清👇👇👇）

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留意心肌炎７大風險因子

1. 自體免疫疾病：患有類風濕性關節炎、全身性紅斑性狼瘡等自體免疫疾病的族群，罹患心肌炎的風險較高。



2. 年齡：相較於中年或老年族群，年輕人發生心肌炎的機率較高。



3. 性別：男性比女性更容易罹患心肌炎。



4. 遺傳疾病：某些遺傳疾病，如家族性地中海熱=或腫瘤壞死因子受體相關週期性綜合症，可能會影響發炎反應，增加心肌炎的風險。



5. 酗酒：過量飲酒會導致心肌發炎，影響心臟功能，甚至導致心臟衰竭。



6. 糖尿病：糖尿病患者由於免疫功能下降，且常伴隨肥胖問題，因此可能增加感染和心肌炎的風險，同時心臟疾病的風險也較一般人高。



7. 癌症：癌症患者由於免疫力較低，更容易遭受病菌感染，某些治療乳癌、肺癌和淋巴瘤的藥物也可能引發心肌炎。



6個重點預防心肌炎發生；輕症心肌炎患者的飲食重點（按圖了解👇👇👇）