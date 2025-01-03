冬季流感｜流感併發症有哪些？55歲糖尿病人突發心肌炎休克送醫

台灣55歲的吳先生本身有糖尿病及肥胖，日前流感才剛痊癒，白天在公司突然胸悶、心悸後暈倒叫不醒，緊急送醫後，診斷是急性心肌炎合併休克。



流感併發症有哪些？高風險族群感染後得警覺

流感好發於秋、冬兩季，約在每年11月至隔年3月期間流行，台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師黃晨祐表示，流感比起一般感冒，臨床症狀更嚴重，且病毒傳染力更強，主要為發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛等症狀，感染後約1周後自癒，但是在高危險族群可能出現嚴重併發症。

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黃晨祐指出，高危險族群包括老年人、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全、氣喘、糖尿病、心血管疾病、肺臟、肝臟、慢性腎臟病和肥胖者（身體質量指數BMI≧30）等，一般併發症的時間約在發病後的1至2周內發生，會引起嚴重肺炎、腦炎腦病變、心肌炎或心包膜炎而需住院治療，尤其流感併發重症死亡率平均2成。

對於本身有心血管疾病的人，感染流感後需注意併發心肌炎的狀況！黃晨祐說明，心肌炎是一種心臟肌肉細胞發炎的病症。心肌發炎時，心臟收縮功能下降、也可能造成心律不整，嚴重時會造成休克、動脈血栓引發中風、心臟驟停風險。

黃晨祐也補充道，心肌炎早期可能無症狀，即使出現症狀也不具特異性，初期症狀可能有頭痛、肌肉痠痛、發燒、喉嚨痛、腹瀉等，因此確立診斷上相對不容易。後續還可能發生胸悶、胸痛、心律不整、昏厥、全身疲倦等；當惡化成心臟衰竭時，會出現呼吸急促、尿量減少、下肢腿部水腫等情形。

6招提升自我防護力（按圖👇👇👇）

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避免流感併發心肌炎 及早打疫苗是關鍵

黃晨祐進一步說明，心肌炎治療以支持性治療為主，即密切觀察心臟各項功能變化，等待已發炎心肌細胞逐步恢復；但臨床上發生猛爆性心肌炎時，可能暫時需要強心劑、抗心律不整藥物、心臟暫時節律器，甚至是體外循環維生系統（葉克膜）支持。初期使用免疫球蛋白、免疫抑制劑等，對部分心肌炎患者可能有效。而對於初始治療無效而持續有心因性休克的患者，則要考慮進行心臟肌肉切片做進一步的組織染色分析。

黃晨祐提醒，心肌炎即使臨床上已痊癒，細胞的慢性發炎仍會持續對心臟功能有不良的重塑化，許多患者幾年後會進展為擴張型心肌病變。擴張型心肌病變是常見心臟衰竭的病因之一，後續患者可能需要長期使用心臟衰竭藥物以維持心臟功能。

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預防勝於治療！除了維持手部清潔、注意呼吸道衛生及咳嗽禮節之外，預防流感重症併發心肌炎最好的方式就是接種疫苗，根據專家建議，接種對象包括年滿6個月未滿5歲幼兒、50歲以上成人、具有慢性肺病、心血管疾病、慢性腎臟病、糖尿病、免疫功能不全者、任何孕程懷孕婦女、長照機構照顧者和肥胖族群。

黃晨祐強調，心肌炎初期症狀不易察覺，民眾若有上呼吸道或腸胃道病毒感染痊癒後，後續又發生胸悶、呼吸困難、頭暈、心悸等症狀，應儘速就醫排除併發心肌炎的可能。

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