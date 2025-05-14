足球盛會｜9.6萬票去哪兒？無人答到　貝鈞奇：正常預留30%發售

【利物浦／阿仙奴／兵工廠／AC米蘭／熱刺／啟德體育園】「香港足球盛會2025」將於7月在啟德體育園舉行，其中利物浦將對陣AC米蘭、阿仙奴將對陣熱刺兩場表演賽，為全城「撲飛」焦點。惟門票於周一（12日）早上10時透過購票通Cityline公開發售，甫開賣網頁已顯示「暫時無票」，不足一小時顯示售罄。兩場球賽門票合共超過9.6萬張，究竟有多少公開發售，主辦方至今未有公布。



中國香港足球總會會長貝鈞奇認為，今次賽事的戲碼如此吸引，又是足球盛會，至少預留三成門票作公開發售，才能滿足大眾球迷。他指以往足總都會盡量與主辦方協商，建議預留多點門票開售，但他亦強調，主辦方是有權決定最終預留多少門票公開發售，所以最後到底有多少門票是公開發售，應只有主辦方最清楚。



「香港足球盛會2025」將於7月在啟德體育園舉行，其中利物浦將對陣AC米蘭，阿仙奴將對陣熱刺。（資料圖片／盧翊銘攝）

門票周一開售即顯示「暫時無票」

「香港足球盛會2025」將於啟德主場館舉行，每場賽事的門票有至少48,000張，合共兩場。不過周一早上開售公開門票，登入購票通網站時，發現利物浦將對陣AC米蘭、阿仙奴將對陣熱刺的賽事均已「暫時無票」。

主辦方TEG Sport下午宣布，兩場熱門賽事的門票已經全部售罄。不少未能成功買票的球迷感氣餒，希望主辦方加售公開門票。

貝鈞奇：呢次賽事咁吸引 至少要留三、四成門票公開發售

中國香港足球總會會長貝鈞奇表示，為了讓更多球迷觀賞到球賽盛事，以往在港舉辦的球賽於公開發售前，足總一般都會與主辦單位協商，特別是遇上備受矚目的戲碼，會建議主辦方預留多點門票作公開發售。

貝鈞奇又指，以往賽事大多有約三成門票作公開發售。至於今次實際有多少張門票供公開發售，他則不太清楚。不過，他認為今次賽事如此大吸引力，起碼要有三、四成門票公開發售，才能滿足大眾球迷。

主辦方或因商業考量難公開内銷門票比例

但他不諱言，主辦方或因商業考量難公開内銷門票比例，而最終公開發售的實際比例由主辦方有權決定，所以最後到底有多少張門票公開發售，應只有主辦方知道，足總也未能干涉或提出硬性規定。

中國香港足球總會會長貝鈞奇認為，今次賽事的戲碼如此吸引，又是足球盛會，至少預留三、四成門票作公開發售，才能滿足大眾球迷。(資料圖片/夏家朗攝)

根據資料，2003年8月西班牙足球勁旅皇家馬德里訪港踢表演賽，亦是一票難求，全城哄動，當年在可容納40,000名觀眾的香港大球賽舉行，由足總主辦，撥出四成門票、即16,000張作公開發售。但當年未有網上購票系統，觀眾需親身到大球場排隊購票，門票於開售後約6小時售罄。

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，3月31日出席記者會與小球員互動。（資料圖片/盧翊銘攝）

利物浦、AC米蘭、阿仙奴和熱刺名宿代表，3月31日出席記者會與小球員互動。（資料圖片/盧翊銘攝）

《香港01》曾向主辦方TEG Sport的公關公司及啟德體育園查詢，到底有多少門票公開發售，TEG Sport的公關公司僅回覆稱，全場有48,000個座位，但無透露公開發售的門票數量；體育園則沒有回應。至於文化體育及旅遊局回覆表示，沒有資料可以提供。