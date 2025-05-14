樓下漏水騙案｜警方籲防「漏水情緣」　扮友善鄰居再變戀人終騙財

最近馬鞍山有私人屋苑住戶指管理處近日通告，指有業主收到「樓下」投訴漏水，但經了解後新的詐騙手段，提醒居民小心留意。根據警方反詐騙協調中心早前的貼文，騙徒會透過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從管理處獲得聯絡資料，他們會以住所漏水、噪音問題為由，試圖與「你」聯繫。



反詐騙協調中心提醒，騙徒通常使用俊男美女頭像，假扮成友善的鄰居，先提到天花板漏水或噪音的問題，要求協商解決。一旦開始對話，他們便頻繁噓寒問暖，甚至發展虛假的戀愛關係。當事主開始信任騙徒，他們就會編造各種藉口，誘導事主轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。



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警方反詐騙協調中心早前發出貼文，提醒提防「漏水情緣」騙案。

騙徒會透過手機短訊或WhatsApp聯絡，聲稱從管理處獲得聯絡資料，他們會以住所漏水、噪音問題為由，試圖與事主聯繫。（資料圖片/黃永俊攝）

據報馬鞍山至少有兩個大型屋苑的管理處近日通知業主，指有業主收到「樓下投訴」漏水，經了解後是詐騙，管理處提醒居民小心留意，其中一個屋苑是富寶花園。

馬鞍山富寶花園有住戶稱近日管理處稱接獲業戶反映，有人透過手機訊息冒充下層位業主，因為漏水等家居問題，要求進一步商討。(資料圖片/羅君豪攝)

騙徒會以住所漏水及噪音等問題為由 試圖與事主聯絡

警方反詐騙協調中心日前稱，騙徒會通過手機短訊或WhatsApp聯絡你，聲稱從物業管理處獲得了你的聯絡資料，他們會以住所漏水、噪音問題為由，試圖與事主聯繫。

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使用俊男美女頭像扮成友善鄰居 與事主協商解決漏水問題

中心稱，騙徒通常使用俊男美女的頭像，假扮成友善的鄰居。他們先提到天花板漏水 或噪音的問題，要求與事主協商解決。

一旦開始對話會頻繁噓寒問暖 甚至發展虛假戀愛關係

然而一旦開始對話，他們便會頻繁對事主噓寒問暖，迅速拉近距離，甚至發展虛假的戀愛關係，當事主開始信任騙徒，他們就會編造各種藉口，比如他們正面對經濟困難或緊急情況，誘導轉帳、匯款或提供銀行帳戶資料。

警方呼籲：

．如你收到類似訊息，應直接聯絡物業管理處以核實對方身分和確認物業問題真偽；

．不要輕易透露個人資料，例如身份證號碼、住址及財務狀況；

．保持理性，不要被甜言蜜語沖昏頭腦或輕易作出金錢上的承諾；

．切勿輕易相信初相識的陌生人。時刻採取審慎態度，提高警覺；

．如有懷疑，應致電「防騙易熱線18222」查詢。

