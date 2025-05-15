訪港旅客數字｜今年首4月按年增1成 澳洲旅客錄得逾3成顯著增長
撰文：石國威
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香港旅遊發展局今日（15日）公布上月的初步訪港旅客數字為380萬，較去年同期上升13%，內地、短途及長途市場訪港旅客量按年均有雙位數增幅。累計今年1至4月訪港旅客量達1,600萬人次，按年增1成。旅發局稱多個客源市場增長勢頭持續，來自台灣、日本、南韓、菲律賓及印尼的訪港旅客人次均各較去年同期多逾20%，澳洲的訪港旅客更錄得超過30%的顯著增長。
4月訪港旅客總數380萬人次 按年升13%
旅發局公布2025年4月初步訪港旅客數字，上月訪港旅客總數達380萬人次，較去年同期上升13%。內地、短途及長途市場的旅客量均錄得雙位數增長。
內地旅客按年增長13%
旅發局指，4月份內地旅客為2,813,526人次，按年增長13%；非內地旅客，包括短途、長途、新市場旅客，為1,034,408人次，按年增長14%。當中，短途和長途市場分別增長10%和17%，新市場旅客量更大幅上升31%。
今年首4月台、日、韓、菲及印尼旅客量均按年增長逾20%
累計今年1月至4月，訪港旅客總數為1,600萬人次，按年增加10%。多個客源市場增長強勁，其中台灣、日本、南韓、菲律賓及印尼的旅客量均較去年同期增長超過20%，澳洲旅客更錄得超過30%的顯著增幅。
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