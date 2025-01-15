今日新聞8分鐘｜休班警影裙底被捕後搶槍｜美容師涉誘兩女到緬甸

旺角搶劫．影片曝光︱賊男被兩漢壓欄制服 據悉其中1人為休班警

旺角今（14日）午發生搶劫案，一名女子提款2萬元後，途經亞皆老街與彌敦道交界時，被一名男子搶去手袋；幸熱心途人及時擒賊，消息指有人報稱曾吸食太空油。《香港01》獲得兩段事發影片，可見染藍色頭髮的疑犯，被一名身材健碩的男子壓於路邊鐵欄，壯漢雙手捉實鐵欄包夾疑犯，着其他人「報警」；另一名男途人亦協助捉住疑犯的衣領，以防其掙脫。

另一影片可見，一名女子向遇劫女事主遞上現金及身份證等財物稱：「妳數下妳啲錢。」事主接過物品後斥責賊人：「佢搶咗我兩萬蚊呀！」在旁女子一臉驚訝詫問：「兩萬蚊？」消息稱，協助制服賊人的兩名男途人，其中一人為休班警員。

政府總部對開解放軍迫擊炮軍車與私家車相撞 私家車女乘客受傷

金鐘發生涉及解放車駐港部隊的車禍。昨晚（14日）11時許，一輛私家車沿夏愨道往灣仔方向左三線行駛，途經政府總部東翼對開時，一輛設有速射迫擊炮的解放軍軍車從後駛至，懷疑由左二線切向左三線時，軍車右邊車頭泵把撞向私家車左邊車尾。

有片｜觀塘工廈棚架起火 消防射水救熄

今日（15日）上午8時許，觀塘鴻圖道58號金凱工業大廈發生火警，高層一個棚架冒煙起火，消防員接報出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，並於25分鐘後將火救熄；火警原因尚待調查。

許金山涉以瑜伽球毒殺妻女 陪審團商議3小時 一致裁定謀殺罪成

中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山，被指把載有一氧化碳並已拔除活塞的瑜伽球，放在妻子的私家車內，妻與次女駕車時中毒死亡。許在2018年被裁定2項謀殺罪成。他於2023年終極上訴得直，案件發還重審。控方指許以為策劃了一場無人察覺的完美犯罪，許卻堅稱沒有把毒球放入車，認為控方只靠環境證供，不足把他定罪。經過41日重審，7人陪審團今早11時半退庭，商議逾3小時後一致裁定許金山謀殺妻子及次女兩罪均罪成。

許聞判在犯人欄內面無表情，表現平靜。當法官問及許在受判前有否說話要說，許靜默數秒後稱沒有，法官依例判處許終身監禁。

尖沙咀警署搶槍｜據悉休班警涉影裙底被捕 押返警署後搶同袍佩槍

尖沙咀警署發生搶槍案。消息指，一名休班警員涉嫌在尖沙咀警署內，搶去一名同袍的佩槍。事件中兩名警員左手受傷，送廣華醫院治理。

緬甸詐騙營｜兩女被利誘赴泰後轉送緬甸園區禁錮 警拘32歲美容師

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。警方今午（15日）召開記者會，交代拘捕一名32歲女美容師，她涉嫌誘騙兩名分別21及23歲的本地女子到緬甸詐騙園區。

警方指，兩名事主在香港酒吧認識疑犯，對方以免費泰國遊引誘她們，又指她們協助運送現金後可獲豐厚報酬。惟兩名事主「落搭」抵達泰國後，即被轉送到緬甸的詐騙園區禁錮，家屬被要求繳付2.8萬美元贖金。警方指，兩名事主在家屬繳付贖金後，於1月11日安全返抵香港。

緬甸詐騙營｜11港人在緬甸、1人在柬埔寨 家屬求與專責小組會面

緬甸詐騙營半年前死灰復燃，至少有28名港人被誘騙到緬甸與泰國交界園區從事電騙工作，當中尚有12人未脫困。保安局副局長卓孝業率領專責小組成員周日（12日）急往誘拐中途站泰國，與當地政府特設小組及執法部門商討救人。保安局專責小組今晚（14日)回港，卓孝業表示，目前有11名港人被禁錮在緬甸邊境地區、一人在柬埔寨。

數名被非法禁錮在緬甸園區港人的家屬今晚到機場「接機」，感謝專責小組努力，並遞交信件冀和專責小組進行會面，以進一步了解政府協助營救計劃及部署，令他們的家人早日可以平安回家。協助家屬的前油尖旺區議會副主席余德寶表示，至今共收到八宗求助；有家屬對專責小姐未能帶受害家人一同回來感失望，盼當局盡快公佈更多家人情況，並兌現「新年前帶港人回港」的承諾。

太空油｜警方星期六起引入試紙查驗 結果呈陽性將即時拘捕

俗稱「太空油」的毒品依托咪酯（Etomidate），由於可藏於電子煙彈内吸食，導致警方難以執法。警方昨日（14日）公布由本月18日（本周六）開始，將使用俗稱「試紙」的快速檢測工具，在各區巡邏。毒品調查科情報組總督察張嘉榮表示，只要將試紙放在電子煙吸氣口等位置，10至15秒後便可檢測到是否含太空油，其準繩度達約99%。如警方檢測到有人吸食太空油，將即時拘捕。

消委會隨行杯｜14款低於聲稱容量 網紅杯STANLEY易翻側或致燙傷

在講求環保走塑的年代，不少人都會自備隨行杯購買咖啡或飲料，消委會今（15日）發布新一份選擇月刊，其中一項為測試18款隨行杯，所有樣本均通過耐用度、抗腐蝕、抗污漬和物料安全測試，但有14款樣本公稱容量都低於聲稱容量，其中5款更低超過一成。

測試亦發現，曾掀起搶購熱潮的美國品牌STANLEY保溫保冷效能良好，但有防漏問題，而且杯身較高，設計為上闊下窄，容易翻側，若注入熱飲後打翻，或有燙傷風險，其售價366元為第二貴，整體評分只有3星，與售價最便宜僅80元的PoleBear整體表現同分。

尹錫悅被捕 接受問話拒回答拒錄影 將移送首爾拘留所｜持續更新

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）於周三（1月15日）清晨再度展開逮捕總統尹錫悅的行動，並在當地時間早上10時33分將他拘捕，他成為韓國憲政史上第一個被逮捕的現職總統。