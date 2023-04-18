便衣警執勤時超市偷拍兩女　求情指事主已卅多歲非妙齡　官押後判

便衣警在大埔當值期間，涉在超級市場內先後偷拍兩名女子胸部及雙腳的，為時約1分鐘，他今(18日)在粉嶺法院認遊蕩等罪，求情時稱兩名事主已卅餘歲，均非妙齡少女，亦沒有把照片上傳而進一步傷害他們，又稱因要照顧母親等壓力大。裁判官把案押後至5月5日判刑，以候被告的背景及社會服務令報告，但強調判刑選項仍是開放，包括即時入獄。



被告伍佩偉，53歲，高級偵緝警員，他承認一項有違公德的行為，及一項遊蕩導致他人擔心罪，指他於2022年5月31日，在大埔新興花園商場惠康超級市場作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德行為，即錄影或企圖錄影女子Ｘ的私密影片；及同日在大埔超級城B區LOG-ON遊蕩，導致女子Ｙ合理地擔心本身的安全或利益。

被告伍佩偉在粉嶺法院承認偷拍兩名女子。（資料圖片）

事主Y瞪眼望被告仍沒停手

案情指，女事主Y案發當日在大埔超級城LOG-ON閒逛時，發現被告手持手機靠近她身旁，當日穿短裙的Y即時嚇了一跳，便瞪眼望著被告，但被告未有佔手，Y遂向職員投訴，被告藉機離開，Y即叫他停步，被告裝作不聞，最後被截停。

兩事主均被偷拍超過1分鐘

執法人員調查下發現，被告當日曾拍攝2段片段，包括一段拍攝Y長約66秒的影片，影片拍到Y雙腿的近鏡；另一段長涉及事主X長約61秒的影片，拍到X的胸部近鏡，拍攝時間當日早上11時許，X對此不知情。

求情指無上戴片段無進一步傷害事主

辯方求情指，被告月薪4.3萬元，現已停職留薪，很大機會要接受紀律聆訊，他已申請提早退休。律師又指，兩名女事主年約卅多歲，非妙齡少女，被告沒有將片段上載，沒進一步傷害她們，又指被告是因工作壓力大，並要照顧年邁母親，他知這些均非合理理由。被告被捕後已開始接受心理治療。被告初犯且自願交出證物，兩事件在同日發生，希望裁判官可考慮2罪同期執行。

案件編號：FLCC 1552/2022