兩消防員涉輪姦醉酒女　首被告稱被性交畫面所震撼　覺刺激想加入

兩名消防員涉於酒店房輪姦26歲醉酒女子案續審，首被告李浩田今午（15日）繼續自辯，他指案發當晚他與次被告、女事主X在酒店房玩遊戲及喝酒期間，X在另一被告去洗手間時主動靠近他，兩人並親吻及撫摸，惟當時房間燈火通明，他又擔心次被告會突然出來，故下身未有反應。他後來到廁所洗澡，並已開始聽到呻吟聲，他出來見X與次被告正在性交，他形容畫面震撼，感覺「好刺激，想加入」，並覺那刻已有反應，但只是叫X為他口交，最終亦沒有性交。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

首被告李浩田在高等法院自辯時稱堅稱與X只有口交無性交。(黃浩謙攝)

首被告又稱，見次被告陳卓軒(圖)與女事主X性交的畫面，覺得好震撼及刺激。(陳蓉攝)

買果汁以溝酒

李自辯指，在8月8日已知道X會喝雞尾酒，故當日有準備果汁以「溝酒飲」，陳亦購買了相關物資，但因時間問題，陳先上房看電視，李及X則代購晚餐。

大家都清醒但有點醉意

李指，當日3人在房內玩遊戲，輸家要飲酒。遊戲中各人均有贏有輸，陳輸掉遊戲時，會和X擊掌及相擁，過程中亦有肢體接觸。李指在其印象中，陳喝酒最多，並形容：「大家都清醒，不過有啲酒意。」整個過程氣氛融洽。

X主動靠近一刻感驚訝

李續指出，其後X稱要上洗手間，他和陳則坐在床頭玩電話，之後X主動坐在他和陳中間，李留意到陳有摸X的大腿。當陳去洗手間時，X則靠在他的肩膀上，李形容：「好驚訝，令我嗰下好surprise。」於是他亦伸手摸X 的手，並順勢摸X的大脾，又問X可否親吻她，X有出聲回應指可以，於是二人開始接吻及互相撫摸。

怕留吻痕拒X吻頸

李指，X有用手握住其下體，因為他當時亦想被X摸，故自願脫下外褲，並把X的手放在上面，並引導X把手伸進內褲裏為其手淫。X其後想親吻李的頸，但李擔心會留下吻痕而拒絕。

覺已達性交階段但下體無反應

李形容二人續互相撫摸，他指X的反應「肉緊」及已準備好，他亦覺得已處可性交的階段，惟他擔心在廁所內的陳會突然出來，加上燈火通明，故感到不舒服，下體亦未能反應，於是他問X可否替他口交，X指他有汗味拒絕，於是李再要求X替他手淫，希望可令他進入狀態，惟X為他手淫幾下仍未有反應，他當時感到尷尬，故不想再與X發生關係，便穿回衣服去洗澡。

見X與陳性交覺畫面震撼

李續指，他洗完澡後已聽到呻吟聲，回到房間見赤裸上身的陳正與X性交，他自然反應地關上房間的燈。李形容：「當時成個畫面都好震撼。」又指這是他第一次見到這種畫面，並稱覺得：「好刺激，當時已經有性慾，想加入。」但又擔心嚇驚X和陳，故不敢太主動。

望著X口交覺有視覺享受

李稱，他當時慢慢走向床頭，在得到X同意後，俯身親吻X，當時陳亦停止了與X的性行為。李感覺到其下體已有反應，便問X可否為他口交，X同意，他有全程看着X，形容：「覺得有視覺享受。」李射精時不小心濺在X的頭髮上，X有回應指：「喂呀！」

X抱怨精液在頭髮難清理

其後李到洗手間清洗身體，中途X亦到洗手間清潔，李向X表示抱歉並稱他不是故意的，X則抱怨射精在頭髮上很難清理，又指李：「唔知係咪特登。」

李通知朋友不要來

李稱，在X離開後，他有再聯繫朋友，並叫他們不要過來，指他很疲累想休息，該朋友回應指，二人住得很近，若李及後想再喝酒，亦可隨時相約。

辯方問李有沒有在X不清醒或違反其意願下摸或吻她，以及有沒有與X性交，李一概否認。

案件編號：HCCC230/2024