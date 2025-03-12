送貨員涉殺親女　女兒做開腦手術時致電媽媽生　被告稱幫朋友召妓

送貨員涉虐殺3歲女兒案續審，被告劉佳坪今（12日）繼續接受辯方盤問，控方指雅思在醫院接受開腦手術期間，劉曾致電一名叫「婉姐」的女子，劉稱因當日在街上碰到一個朋友稱想「搵女人」，故幫他致電「婉姐」，在控方及法官追問下，被告認「婉姐」是一名「媽媽生」，亦認那時是在幫朋友召妓，又稱：「我就咁幫佢打個電話單聲。」



被告劉佳坪（42歲）否認一項謀殺罪，控罪指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。被告承認誤殺罪，但不被控方接納。此外，被告承認1項虐兒罪。指他於同年5至7月虐待梁雅思（下稱雅思）。

被告劉佳坪在高等法院接受盤問時承認，在女兒進行開腦手術時，曾致電「媽媽生」代友召妓。(黃浩謙攝)

沒想過摮會如此嚴重

控方再追問劉沒有把曾搖晃雅思的事如實告知醫護，劉稱他沒想過「摮（編者按﹕音敖）」會令她的情況會如此嚴重，又稱當刻害怕無法再見到雅思。控方卻指若雅思得不到合適的治療，劉同樣無法再見到她，質疑他並不是擔心再見不到雅思，而是擔心被人知道他曾劇烈搖晃過女兒。

劉稱一向把事藏在心裡

控方指劉不但沒有把搖晃雅思的事告知女友梁小欣，又指他若認為搖晃沒有問題，大可把實情告知過家人，但劉同樣無這樣做。劉稱他不想吵架，故沒有告知女友，至於沒告訴家人，劉稱他一向會把很多事情藏在心裏，不跟其他人講。

控方質疑劉放手指入雅思口是想扮關心

控方又指，劉指雅思抽筋時，曾把手指放入女兒口中以防她咬到舌頭，但報案中心的人卻曾提被告不要把東西放入雅思的口中，以防阻礙她呼吸，質疑劉此舉只想令人覺得他很關心雅思，劉不同意。

雅思做開腦手術時致電找婉姐

控方引用劉的錄影會面記錄，指出他曾在雅思留醫接受開腦手術期間，致電一位叫「婉姐」的人。劉向警方指出：「佢（婉姐）有啲女幫佢喺一地方到搞⋯即係賣⋯⋯」劉稱當日在街上碰到一位朋友，稱想「搵女人」，所以劉幫他致電給婉姐。

幫朋友召妓而打個電話

劉指「婉姐」的工作是：「可以搵女仔陪嗰啲媽咪。」控方質疑：「係咪即係媽媽生)？」劉先否認，法官質疑是否即召妓？劉才回應：「都係。」控方隨即指劉的女兒在深切治療部且情況危殆，被告卻打電話幫朋友召妓，劉說：「我就咁幫佢打個電話單聲。」

錄影會面時並無緊張及擔心

控方指劉在錄影會面時托著頭，身體打側靠在桌子上，認為劉當時少少緊張、驚及擔心都沒有，但劉稱他在作供時有為雅思而哭，並反問：「唔係喊都唔得呀嘛？」但控方質疑劉在庭上哭泣與雅思無關係。

稱跟梁指示往買紅酒

控方又指劉稱他不滿梁喝酒，但在雅思留醫時卻到超市幫她買紅酒，劉解釋是梁說不開心，要求他去買紅酒，並說：「咁我可以點？」控方回應：「你可以唔買囉！」劉稱平常他叫梁買東西時，梁亦會幫助他，如果他不幫忙買酒可能又會挑起事端。

雅思出事前減少拍照及影片

控方續指出，雅思的出事前一段日子的相片和影片不多，質疑是否因為被告對她的襲擊及虐待情況加劇，令她身體經常出瘀傷，雅思亦因此難以對被告展現笑容。劉指該段日子有帶雅思回沙田，只是經常與梁吵架，所以才沒有拍攝照片。

劉稱收嘢是指報警解決問題

控方指出，劉曾在訊息中叫梁「收嘢」，劉解釋指此話只是想嚇梁小欣，法官再三問劉甚麼是收嘢，並說：「係咪死人收陰司紙嗰啲收嘢？」劉解釋是指「收嘢」其實是指報警解決問題。

案件編號：HCCC61/2022