海關督察申請去年升12%　連續兩年錄雙位升幅　毋須調整入職門檻

本年度海關督察招聘，將於5月22日至6月11日期間接受申請。海關今日（17日）在大欖海關學院舉辦招聘體驗日，有約500人報名參與。海關學院院長黎景豪表示，今次體驗日申請非常熱烈，並提醒投考人士在參與小組討論時，除了要看清楚題目，亦要避免太過激進地針對部分考生。



海關今日（17日）在大欖海關學院舉辦招聘體驗日，有約500人參與。（香港海關facebook圖片）

海關招聘體驗日約500人參與

本年度海關督察招聘，將於5月22日至6月11日期間接受申請。海關今日（17日）在大欖海關學院舉辦招聘體驗日，有約500人參與。活動同步線上直播，以獲取錄考生經驗分享、小組討論體驗、模擬筆試（第一部份）及體能測驗體驗，其中體能測試包括穿梯、立定跳遠、靜態肌力測試和800米跑步速體驗區。

接受正就讀或即將入讀大學三年級大學生申請

海關學院院長黎景豪表示，今次體驗日申請非常熱烈，預計通過今年遴選的考生，將於明年上半年接受訓練，下半年入職，沒有計劃調整入職門檻。 黎景豪指，海關工作具挑戰性，工作內容國際化及多元化，海關重視招聘人才共同應對挑戰。今年將繼續循不同途徑宣傳海關招聘，包括安排在職海關人員向大專生介紹海關工作、加強社交媒體宣傳等。

海關學院院長黎景豪籲投考者提早做好準備

他指，海關接受正就讀或即將入讀大學三年級的大學生，提早遞交海關督察申請，通過遴選將獲得暫取資格，滿足入職要求後，在畢業後加入海關，過去有16名大學生成功通過遴選，當中3人已經入班接受訓練。他亦呼籲投考者提早做好準備。

黎景豪提醒投考人士在參與小組討論時，除了要看清楚題目，亦要避免太過激進地針對部分考生。（香港海關facebook圖片）

去年收逾8,400份海關督察申請 按年升12%

黎景豪表示，去年收到逾8,400份海關督察申請，較前年上升12%，是連續兩年有雙位數百分點的增長。他指，目前仍在評估今年受聘人數。今年會繼續安排在職人員以師兄姐身份，向大專生做推廣，又會向在內地求學的香港學生介紹招聘，鼓勵大學生把握機會。他提醒投考人士在參與小組討論時，除了要看清楚題目，亦要避免太過激進地針對部分考生，並建議盡早準備體能測試。

海關督查分享工作多元化 考生稱充滿挑戰感興趣

在海關招聘體驗日，有海關機場科空運貨物課督察分享指由於性格外向，喜歡挑戰自己，「想逃離千篇一律的生活」，在網上看到海關的招聘，認為海關工作非常有趣，於是在2020年時決定踏出舒適圈，投考海關。