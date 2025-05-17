撒瑪利亞會辦網課　增學生預防自殺及支援朋輩意識　齊守護身邊人

香港學生自殺率持續上升，撒瑪利亞會今日（17日）推出「自殺守門員網上課程」，讓學生、老師及公眾學習有關預防自殺的知識及技巧。課程涵蓋五個單元，教導學生如何從言談和行為之間辨識並支援有自殺念頭的同學。香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄指，課程在設計時融入心理學中的「計劃行為理論」，希望能更貼合不同群體的需求。



一眾嘉賓及參加者現身數碼港商場，參加「自殺守門員網上課程」啟動儀式。（撒瑪利亞會提供）

課程融入心理學「計劃行為理論」 從朋輩層面及早介入

近年學生自殺個案持續，引發社會高度關注。撒瑪利亞會推行「賽馬會擁抱生命系列 2.0：正向人生導航計劃」，為學校提供自殺預防及全方位危機介入服務。機構聯同香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄，推出了「自殺守門員網上課程」，讓學生、老師及公眾學習有關預防自殺的知識及技巧。

過去十年間10至19歲青少年的自殺率增幅達2.8倍

根據香港大學賽馬會防止自殺研究中心報告，自2013年以來，10至19歲青少年的自殺率急劇上升，在過去十年間的增幅達2.8倍。香港青年協會近期的報告指出，有近三成的中學生曾經考慮自殺或傷害自己。於過去一週，亦有11歲女童懷疑受情緒困擾而結束生命。

課程涵蓋五個單元，教導學生如何從言談和行為之間辨識自殺念頭，支援有自殺念頭的同學，亦會介紹相關的社區支援服務，期望能夠從朋輩層面及早介入，支援學生的心理健康。

黃蔚澄指，課程能讓更多人掌握識別受情緒困擾的青少年的技巧，為他們及早提供支援。他介紹，課程在設計時融入心理學中的「計劃行為理論」(Theory of Planned Behaviour)，希望能更貼合不同群體的需求。他亦鼓勵大家可以多多感受生活中的美好，進一步提升精神健康，為社會建立更關愛、更積極的氛圍。

主辦機構撒瑪利亞會董事會聯席主席廖靖峰（右四）、香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄（左五）及立法會議員狄志遠（左四）出席課程啟動儀式。（撒瑪利亞會提供）

自殺前五大危機信號及五大守護建議

以下是五個自殺前可能會出現的危機信號，當觀察到這些行為時，當事人或許正經歷困擾甚至有自殺風險，需要身邊人和專業人士的支援。

表達絕望感： 認為自己的情況永遠不會改善，或沒有任何出路。



社交退縮：突然從朋友、家庭或社交場合中變得退縮，減少社交互動，對日常活動失去興趣。



異常行為：展示出不尋常的行為，例如：極端的情緒起伏，或是突然從極度沮喪轉為異常平靜或開心。



談論死亡或自殺： 經常談論死亡、自殺或自我傷害的方式。



處理個人事務： 例如：撰寫遺囑、將個人物品贈予他人。



在面對朋友或家人潛在的心理健康問題時，我們應積極地幫助他們獲得所需的支持，以下是五個有助守護身邊人的建議：

積極聆聽： 提供一個安全、非評判性的環境，讓他們可以自由地表達自己的感受和擔憂。耐心聆聽對方，不要批評或急於提供解決方案。



觀察行為改變： 留意任何不尋常的行為或情緒變化，如失去興趣或激烈的情緒波動。這些變化可能是求助信號。



提供信息和資源： 幫助他們瞭解身邊的支援和社會資源，例如：輔導服務、熱線服務或社區中心。



鼓勵專業幫助：鼓勵他們尋求專業的協助，強調這並非等於展示自己的弱點，而是勇敢的表現。



持續支持：即使他們開始接受治療或情況似乎有所改善，我們仍然需要定期詢問對方的感受，持續地關心和支持對方。



撒瑪利亞會：課程為精神健康里程碑

撒瑪利亞會董事會聯席主席廖靖峰先生今日在課程啟動儀式上致辭表示，課程意義重大，「今日不僅是課程正式啟動的日子，更是社會在精神健康層面的重要里程碑，象徵著全社會攜手共建更健康、更關愛的未來。」

狄志遠籲當局正視問題

社福界立法會議員狄志遠指出，無論是整體健康風險還是長者自殺率，數字均達到新高，情況令人憂心，呼籲社會正視問題，並希望政府能採取更多實質行動，更直言目前政策仍然流於表面，未能為有需要人士提供足夠的保護。

陳德森導演於活動中分享對抗抑鬱症的經歷，希望社會能對精神健康問題給予更多關注，並鼓勵每個人勇敢尋求幫助。（撒瑪利亞會提供）

《年少日記》童星黃梓樂盼通過表演 讓觀眾意識一同守護身邊人

於電影《年少日記》擔任主演的童星黃梓樂感到榮幸能參演此課程，在拍攝過程中學習如何向朋友和家人表達關懷和支持。他希望通過表演，讓觀眾意識到每個人都可以成為防止自殺的守門員，一同守護身邊人。

唱作歌手陳健安現身「自殺守門員網上課程」啟動儀式，希望透過自己的音樂和力量，為大家帶來安慰和支持。（撒瑪利亞會提供）

導演陳德森於活動中表示面對驚人的自殺數據，他深感震撼，並因此決定在這方面投入更多努力，希望社會能對精神健康問題給予更多關注，並鼓勵每個人勇敢尋求幫助。唱作歌手陳健安及香港足球代表隊隊長葉鴻輝則呼籲社會各界關注與心理健康相關的議題，並鼓勵人們開放討論心理健康問題，有需要時尋求專業幫助，以減少自殺事件的發生。