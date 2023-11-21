患末期癌楊嘉驃關注學童輕生　眾籌助撒瑪利亞會一日內超額近12倍

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）去年先後確診胃癌及肝癌，抗癌超過一年，曾嘗試輕生，上月情況轉差的他，捐出80萬元予香港兒童癌病基金，希望抗癌小朋友擁有一個快樂童年。

近日已返家休養的Gabriel，關注今年有多名學童輕生，他作為「過來人」希望社會能幫助面臨絕境的人，他發起網民參與為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款，送出他有份設計的明信片。截至今日（21日）下午，不足24小時內已有91人捐款，錄得籌款額超過12.6萬元，較原目標1萬元超額近12倍。



楊嘉驃昨日（20日）發起眾籌，為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款。（香港撒瑪利亞防止自殺會）

發帖文關注37名學童離世

楊嘉驃一連兩日在Instagram發帖文分享近況，昨日（20日）的帖文提到，今年有306名學童輕生，37人離世，平均年齡只有15.8歲。

他重提，曾經分享過他在上月嘗試輕生，當時沒有向任何人透露輕生念頭，沒有尋求幫助，雖然有很多人陪伴他，但抑鬱症仍然令他感到正在孤單地走上「這條路」。

Gabriel表示，當時覺得自己無得揀，「如果有得揀，冇人想自殺。」

我自殺過，所以我明點解有人自殺。但當走上絕路時，其實可以有人幫。 末期癌患者楊嘉驃

向捐款者送出自家製明信片

他續指，「作為一個過來人」，希望為香港撒瑪利亞防止自殺會籌款，在12月9日或之前捐款100元或以上者，會送出他手繪圖案及由好友設計的明信片，印刷費及郵費由他負責。

截至今日傍晚，籌款 專頁 已有91人捐款，籌款額12.6萬元，較他原定目標的1萬元，超額11倍。該專頁會在2024年1月31日關閉。

近日回家休養 分享烹飪影片

Gabriel前日（19日）亦在Instagram分享他在廚房煎牛扒的影片，看起來精神滿滿，還跟烹調中的牛扒合照。

楊嘉驃上月在社交媒體表示，自己去年先後確診胃癌及肝癌，抗癌超過一年，已失去說話的力氣以及基本尊嚴，因此將捐出80萬元予香港兒童癌病基金，希望抗癌小朋友擁有一個快樂童年。他其後在社交媒體透露，已回家休養，又指他在10月曾服藥輕生，不如各媒體所描述的「抗癌勇士」。