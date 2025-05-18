中環蓮香樓5月底攻入尖沙咀諾士佛臺首開分店 酒吧街24小時嘆茶
撰文：林遠航
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【清明節／蓮香樓／內地旅客／酒樓／茶樓／小紅書／自由行】有近百年歷史、深受各地旅客歡迎的中環「蓮香樓」，將於本月底「過海」攻入尖沙咀諾士佛臺開設首間分店，並會24小時營業，在酒吧區無論日與夜都可以嘆到一盅兩件。
有近百年歷史的中環威靈頓街「蓮香樓」，因為主打點心車、本地懷舊嘆茶風味，深受各地旅客歡迎，專程前來體驗香港舊式酒樓的推車仔文化，近年更成為內地社交平台小紅書推介的「打卡」熱點，幾乎每日大排長龍。
蓮香樓向《香港01》表示，將於本月底在尖沙咀金巴利道諾士佛臺入口開設首間分店，該店分為上下兩層，面積超過9,000平方呎。新店將會24小時營業運作，每日僅關閉1小時進行清潔，並會保留現場手製點心為主打。
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