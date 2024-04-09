蓮香樓｜懶理三年後清拆　舊臣「班水」千萬重開　棄前朝三大包袱

輪迴式的開業、結業再開業，有近百年歷史的「蓮香樓」，可說是歷經風雨，該店近日由前CFO劉家文接手，夥拍投資者斥千萬元原址重開，試業期間食客如鯽，周一﹙8日﹚正式開業，舞龍舞獅，好不熱鬧。



總算開了個好頭，但現址3年後需要拆卸重建，意味此情此景終成回憶。從營商角度，看似不利，但劉家文接受《香港01》訪問時，細說如何放棄舊有包袱，希望「三年大限」前令品牌重生，既是挑戰，也是機遇。



試業數天茶客如鯽 點心半日賣清

中環威靈頓街老牌茶樓「蓮香樓」早於1918年開業，一直保留廣東人傳統「飲茶」文化，深受茶客及遊客青睞。惟近年卻幾經風波：2019年因所處大廈被強拍而宣布休業，之後老夥計接手以特許經營模式方式在原址以「蓮香茶室」為名續租3年。

可惜面對疫惰，茶樓數度停業，2020年蓮香樓第四代傳人顏漢彬出手接管，改回原名「蓮香樓」，去年至8月又宣佈結業。今年4月1日，在蓮香樓在前掌櫃及新投資者接手下，茶樓再次宣佈試業。近百年老店，數度結業、開業，又重新營業，加上選擇於愚人節試業，不少網民以為是玩笑，但當你走到中環，就會發現的確不少茶客排隊等候「蓮香樓」的重開。

這名前掌櫃不願出鏡，名叫劉家文，現在是蓮香食品貿易的董事。記者相約他上周五（5日）到「蓮香樓」訪問，上午11點左右，門外已經大排長龍。劉家文說試業數天生意不錯，周四是公眾假期，更因為太多人到訪而令茶樓「清倉」，「點心在下午一點幾已經賣晒，到三點幾連炒嘢都賣完，係見到（食客）有啲失望。」

冀延續品牌故事 「做好出品先可留客」

話雖如此，劉家文亦謹慎為上。他指雖然開業生意好，但不代可以一直延續，「重開好多舊客返嚟，亦都吸引唔少人『打卡』，要等呢個時間過咗先知，依家市況，市民選擇都多，做好出品先可以留客。」

近日市道蕭條，各區也出現餐廳、老店結業，Facebook一個「全港店舖執笠結業消息關注組」3月底至今已吸引近30萬人加入，氣勢磅礡。

講及再度接手重開「蓮香樓」，劉家文坦言全因出自對茶樓的愛，希望將品牌故事繼續流傳。去年8月，因疫情加上身體健康問題，顏漢彬最終「頂唔住」，「記得當時顏生話，由得蓮香樓成為歷史啦。」蓮香樓又一次被迫結業。劉家文當時為公司首席財務官，知道顏氏想完全放棄品牌後，決定與幾位朋友斥資購下蓮香樓62.5%的股份，「佢哋心態都係『你哋搞啦』。」

舊老闆「太多包袱」 曾提議裁員慳皮被拒

眼見「蓮香樓」近年來的風波，都有信心「人棄我取」，他認為原因是顏家太多包袱，令他們進退失據。舉例原址被強拍，需要面對清拆重建的命運，「好唔好裝修過晒啲地方？有可能裝完冇耐就要拆。」另一問題是保守，「佢哋好多嘢唔想變，太多擔心。好似我想搞手搖飲品，佢哋好反對；又抗拒我落廣告，覺得廣告仲係好似當年咁係向人哋讚自己有幾好，而唔係話畀人哋知你嘅存在。」

最後是疫情期間轉身慢，「成日話沙士都捱得過，點知一捱就三年。」到走到裁員這一步，卻因希望照顧老夥計而拒絕，「我話我做（宣布裁員）呢個醜人啦，點知顏生話唔得，佢仲反問『你未老過你唔知架啦』。」

老闆有情，「揸數」的劉家文也被「融化」，終「傻埋一份」，「當時公司仲有錢可以出到自己份糧，我都話出畀其他夥計先啦！」到蓮香樓結業，他選擇再做「傻仔」，夥新投資者買下大部分股份，「老闆都勸我問係咪真係要買？做唔住架啦。」

（廖雁雄攝）

力保茶樓文化 地舖由貨倉改燒味店

能否「做得住」成疑問，無損找尋新投資者的標準。劉家文透露，分別見過4位投資者，「一個投資者話要轉QR code，另一個話唔做點心，聽完之後都冇繼續（討論）。」他直言，蓮香樓的價值正正在於蓋碗茶盅泡茶、點心車叫賣等老式廣東茶樓文化，「商業角度，用QR code的確慳成本，又易啲計數，你見我依家生意好好，但我五部點心車仔就要多5個員工，呢啲都係成本，但（文化）冇咗就唔再係嗰件事。」最終選擇一名「蓮香樓」多年的茶客作為合作伙伴，大家都認為有需要堅持「蓮香樓」的特色。

但繼續舊的一套，又是否可以「永續」「蓮香樓」呢？他認為傳統同時要創新，「舊年推出迷你月餅，吸引唔少年輕人，但同時舊茶客就成日問，幾時推大餅（傳統月餅）呢？呢個故事教訓我創新同時，要兼顧傳統。」

他透露新推出手搖茶目標是吸引更多年輕人，正覓店鋪開分店，而原來用作貨倉的地舖改成燒味店，「以前租一個地舖用嚟擺貨，樓上個燒味部應食環署要求拆咗，咪將地舖改成燒味店，賣多一盒得一盒嘛。」

原址將重建 曾考慮「轉場」銅鑼灣

「我成日講笑咁話，蓮香樓（原址）重開埋今次就冇架啦，又同同事講，我都知大家忙，忙有時個人會躁，但態度都要好，都最後一次（重開）啦。」這樣的想法，源於現址三年後面臨拆卸重建的命運，本來亦打算到銅鑼灣另覓地方重開，「講真之前欠過租，又結業，業主都講明一定唔會再租畀蓮香樓。」

不過他與投資者都希望可以原址重開，經多次商討，證明自己與之前的經營者沒有關係後，終於打動業主。惟即使茶樓的存活「有期限」，同時停業期間，樓面被水浸，需要額外資金去裝修，但他與投資者仍願意斥資約8位數翻新樓面，令用餐環境變得新淨企理，逾半舊夥計亦回巢幫忙。

至於未來，他笑言到時再算，「一切睇生意，如果到時大家都唔捨得，咪會搵地方再開，但盡量都唔會搵商場，成件事唔係好夾。」至於三年內有沒有可能回本。他說非首要的考慮條件，「雖然我係管數，投資要諗ROI（投資報酬率），但我真係冇去諗，反而最緊要做好出品，唔想啲客打完卡就算。」