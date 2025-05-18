紅磡小食店$18推4餸出前一丁麵　老闆揭如何做到「全港最平」

月月都有食肆因生意差結業，近日紅磡有小食店逆市開業，因售價便宜而爆紅，被不少網民盛讚「全港最平」，如一份4餸出前一丁售18元，一樽枝裝可樂售5元。



小食店名叫「學校canteen」，但其並非只做學生哥生意，老闆笑言店舖名字源於某次去兒子中學看到學校小賣部的餐牌，覺得十分有趣，正巧當時該店上一任老闆需要轉讓店舖，機緣巧合下他便接手該店，實踐其想法，看看能否成功。



被問為何定價如此便宜，老闆稱：「現時香港地大家都不開心，我希望人們到店舖看見餐牌時，可以開開心心笑著吃。」至於是否會蝕本，老闆表示「盡量經營」，並透露該址以日夜分租的形式經營，租金相較便宜，每日賣出約100碗便可回本。



紅磡小食店「學校canteen」老闆陳先生正準備食物，他表示定價便宜因想港人吃得開心。（林子慰攝）

紅磡小食店「學校canteen」餐牌，一份4餸出前一丁僅售18元，一樽枝裝可樂僅售5元。（林子慰攝）

去兒子中學看到小賣部餐牌埋下開業種子 舖位上手頂手成契機

該店上一手為串燒店，轉由陳先生接手改為「學校canteen」，於5月初開業。甫開業便引起網上熱議，討論該店食物售價便宜。該店老闆陳先生周日（18日）受訪時笑了笑說：「我都係今日個仔比我睇先知，本身無諗過咁快有迴響。」

陳先生表示，開店契機源於某次去兒子中學，看見小賣部餐牌，「覺得幾得意」，碰巧知悉上一手店長因身體原因不便再做生意，便決定頂手，實踐「小賣部」想法。

曾開炸雞脾專賣店最終結業 今次預計看半年情況再評估

經營「學校canteen」前，陳先生曾做過不少職業，包括運輸、送貨等，亦曾與人合夥開食肆做老闆，「專賣炸雞脾，香港名物」，惟現時已結業。被問為何上一間結業後，仍無氣餒再開食店，他說：「都係見香港地食嘢咁貴，試下走出嚟，大家一齊開心吓。」

不過，他亦表示有壓力及擔憂，「因我都有兩個小朋友，如果不成功，到時再作打算。」他預計開舖半年，如成功會繼續經營。

老闆陳先生與其家人準備開店。（林子慰攝）

「學校canteen」的「店長」皮蛋。（林子慰攝）

與另一店日夜分租舖位減租金支出 日賣30碗4餸麵便夠交租

雖小朋友為繼續開店的考慮因素之一，但亦是陳先生開店的原因。他表示小朋友們現時放假會到店舖玩耍及幫忙，一方面可增加與家人團聚的時間，另一方面可培養小朋友待人接物的技能。開業逾半個月，他認為生意不錯，附近街坊、學生、等車的乘客都會到此覓食。

至於為何定價如此便宜，陳先生稱該店為日夜分租，早上由另一間專做到會的商戶承租，夜晚由他承租，「租金會平少少，大概一萬初左右。」如僅計算租金，他表示日均售賣30碗4餸麵便可回本；若加上食材等成本，則需日均售賣約100碗麵。被問日日都做百碗麵會否辛苦，他表示「大家食得開心就好」。

曾先生（左）及石先生（右）是常客，稱因該店定價便宜，日日都光顧。（林子慰攝）

有食客「日日都喺度」 曾建議老闆加價降無法回本風險

附近工作的曾先生表示，自該店經營後，「日日都喺度」，已變成其食堂。他指附近餐廳均價40元起，該店價錢真的十分便宜。他曾擔憂老闆因定價太低無法回本，建議對方將4餸飯定價由現時18元調至25元，惟老闆回覆「現時經濟唔好，薄利多銷啦」。

街坊石先生亦表示因該店價錢便宜，「日日都落嚟呢度食」，「落嚟食下雞翼、撈麵，茶餐廳可能要4、50蚊，呢度廿蚊有找食到飽。」他亦表示，近日留意到該店有人流，生意不錯，不憂對方蝕本。