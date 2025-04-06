時光倒流價食肆｜連鎖店另類減價潮吸客　學者：市民勒緊褲頭儲錢

【香港經濟／良心食店／良心餐廳／北上消費／結業潮／優惠】【時光倒流價良心食肆系列之三】香港經濟不景，財政預算案「減糖」、公務員凍薪，各類加價潮卻接踵而至，而餐飲業亦要在經濟寒冬中掙扎求存，不少港人為解決每日三餐尋求「窮人恩物」去慳錢，有良心食肆或街坊小店堅持「時光倒流價」，18元燒味飯每日大賣300盒、1元1件煎釀三寶天天大排長龍，而近日有多個連鎖餐飲品牌也推出各款優惠吸客，例如限時減價、放題或任添任食等，變相爆發另類「減價潮」。



香港餐飲聯業協會會長黃家和指，中低檔食肆確實有減價跡象，但部份不採取全部菜式一律減價，而是透過優惠價「減價」吸客，迎合目前消費降級的模式。學者阮穎嫻則認為，消費信心主要視乎經濟前景，若市民擔心工作不穩定，便會「勒緊褲頭」儲錢，以應對晦暗不明的未來。面對內地的競爭及市場規模縮減，業界需要想辦法挽留熟客，方可繼續生存。



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位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單拼或雙拼燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單拼或雙拼燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單拼或雙拼燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

公務員凍薪、港府面臨千億財赤 各行各業繼續有加無減

本港近年經濟不景，港府面臨千億財赤，牽頭提出下年度所有公務員凍薪，財政預算案的派糖措施「縮水」。惟各項生活成本依然有加無減，以公共服務為例，兩電於今年元旦起加價0.9%至0.98%，三間巴士公司加價4.3%至7.5%不等，甚至中學文憑試（DSE）的考試費也加價4%。

本港餐飲業在面對北上消費潮衝擊下，早已爆發食肆結業潮，就連上市餐飲集團也受到影響，業績報告純利錄得下跌，反觀兩餸飯店的數量不斷飆升，從中折射出市民的消費能力不斷降級。要在經濟寒冬中生存，多個連鎖餐飲品牌沒有高調宣布統一減價，反而「打游擊」式推出各款優惠吸引顧客，例如放題或任添任食等，變相爆發另類「減價潮」。

▼ 餐飲品牌近期推出優惠一覽 ▼



例如大家樂集團旗下的米線陣推出25元小食放題，90分鐘內無限量享用。（網上圖片）

太興推出限時優惠，3月28日至4月3日下午3時至晚上7時，外賣叉燒半斤35元。（太興網頁圖片）

吉野家部份分店推出9元任添任食自助吧。（網上圖片）

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連鎖餐飲品牌推限時減價、放題或任添任食吸客

例如屬大家樂集團旗下的米線陣推出25元小食放題，90分鐘內無限量享用；Pizza Express踏入60周年推出98元放題，60分鐘內任食多款薄餅及焗麵包球；吉野家部份分店推出9元任添任食自助吧；永年士多沙田店推出「舊時價」下午茶，三餸車仔麵售25元，惠顧早餐則可免費任添咖啡奶茶。

太興集團也推出限時優惠，3月28日至4月3日期間，半斤叉燒在指定時間售35元，即降價49.3%，吸引大批市民在開賣前排隊。不過太興強強推出優惠只為回饋顧客，並非市道原因而推出大減價。

快餐店及雜類飲食場所收益逆市上升

事實上，餐飲業在過去數年確實持續收縮。翻查去年的餐飲業收益，對比新冠疫情及反修例運動前的2018年，整體餐飲業收益下跌8.5%，市場規模減少102億元。當中本港最主流的中式餐館下跌金額最多，由521.3億元跌至396.2億，減少125.1億元，錄得跌幅24%，即該市場「縮水」近四分一，相當驚人。

不過，在消費降級下，快餐店及雜類飲食場所的收益卻逆市上升，該批食肆包括麥當勞、兩餸飯店、煎釀三寶店等，其中快餐店由223.6億升至248.4億元，錄得增幅11.1%，雜類飲食場所由79.9億升至89.6億元，增幅12.1%。

「合發小食」煎釀三寶每件1元，已維持了18年。（鄭子峰攝）

「合發小食」煎釀三寶每件1元，已維持了18年。（鄭子峰攝）

「合發小食」1元1件煎釀三寶吸引不少街坊光顧。（鄭子峰攝）

學者︰市民或擔心經濟前景 勒緊褲頭儲錢應對未來

究竟18元燒味飯每日大賣300盒，1元1件煎釀三寶大排長龍，連鎖餐飲品牌另類減價，種種跡象是否代表消費正在降級？香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻認為，消費信心主要視乎經濟前景，若市民擔心工作不穩定，例如政府早前引入外勞及專才，部份相關行業的從業員，或會擔心平均薪酬下降，工作機會減少，則會「勒緊褲頭」儲錢，應對晦暗不明的未來。

如果你覺得經濟係急速向上，好似八九十年代，雖然𠵱家啲嘢好貴，但你知遲早加人工，啲野會愈來愈好，心情就會好樂觀，就會好願意使錢。 香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻

香港大學經濟及工商管理學院講師阮穎嫻。（黃浩謙攝）

需與大灣區競爭及市民傾向在家煮食 食肆須想辦法留熟客

市民節衣縮食，廉價需求隨之增加，內地成為餐飲業的最大競爭。阮穎嫻認為，自從移民潮及北上消費熱潮掀起後，港人消費力外移，本地市場規模收縮，業界面對大灣區的激烈競爭，只能夠汰弱留強，食肆需要想盡辦法挽留熟客，方可繼續生存。

阮穎嫻觀察到結業潮過後，重開的商戶主要可分為四類，包括夾公仔店、冷凍高級食材店、兩餸飯店及內地廉價超市，反映市民在新冠疫情後傾向在家煮食，減少外出用膳，或是轉投兩餸飯店。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片／廖雁雄攝）

黃家和︰食肆推優惠「減價」吸客 迎合社會降級消費

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，過去大半年業界的生意仍未復蘇，由於基層市民的消費力減弱，加上內地食肆以平價策略攻港，港人周末及假期北上消費，業界經營環境惡化，只能夠調整價錢，以增強競爭力。「睇返香港個情況，餐飲業唔能夠仍然將個價錢保持喺高水平，因為價錢太高令到客人流失咗。」

不過有別與一般的減價，黃家和指出，部份中低檔食肆確實有減價跡象，部份不採取全部菜式一律減價，而是透過優惠價吸客，例如有酒樓推出特惠套餐或點心，迎合目前消費降級的模式；至於高檔次食肆則有逆市加價的趨勢。

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部份港人不願光顧貴價餐廳 日本旅遊豪爽消費

黃家和也觀察到本地企業出現裁員、凍薪及減薪的現象，估計市民考慮到積穀防饑，不願過度消費。他又形容部份港人「得意」，平日在香港不願光顧貴價餐廳，惟近年日本匯率持續低迷，他們到日本旅遊更願意豪爽消費。