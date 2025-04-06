時光倒流價食肆｜荃灣燒味店推$18雙併飯度時艱　平過10年前定價

【香港經濟／良心食店／良心餐廳／北上消費／結業潮／優惠】【時光倒流價良心食肆系列之一】本港百物騰貴，衣、食、住、行樣樣都加價，財政預算案「派糖」又大縮水，在經濟前景不明朗下，為了解決三餐，不少人尋求「窮人恩物」，甚至在網上交流心得。近日各大小食肆都推出優惠減價潮，包括25元買到三餸車仔麵、38元吃到脆皮燒鵝，還有不用40元就有早餐放題；更有燒味集團推35元半斤叉燒，吸引市民日日大排長龍。



《香港01》發現有部份良心食肆推出「時光倒流價」的「窮人餐」，其中荃灣燒味店「唐心」的18元一盒雙併燒味飯，較10年前定價26元還要便宜8元；另有葵涌小食店賣1元1件煎釀三寶，堅持18年來都不加價。他們只為與街坊共渡時艱，願意減少收入。



燒味店「唐心」的店長李福錨指，現時每日大賣約300盒，考慮到本港經濟有繼續下滑的趨勢，承諾未來兩年燒味飯不會加價，又稱18元才勉強能夠維持成本。「僅僅夠維皮，冇乜錢賺。呢個幅度，蝕又唔係蝕好多，賺又唔係賺好多。」



位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單併或雙併燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單拼或雙拼燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單拼或雙拼燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

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單併或雙併燒味飯收18元 吸引學生哥每周光顧3次慳零用錢

今時今日，港式燒味飯在本港不再是平民美食，連鎖快餐店的定價動輒收逾50元以上，相信基層家庭也難以負擔。不過，位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，在新冠疫情期間推出破底價的外賣飯盒，單併或雙併燒味飯僅收13元，每日吸引大批街坊光顧，直至去年才調升至18元，對比快餐店仍然便宜一半以上。

位於荃灣楊屋道街市附近的燒味店「唐心」，推出單拼或雙拼燒味飯特價，每盒僅收18元，每日吸引大批街坊光顧。（黃浩謙攝）

由於「唐心」的燒味飯便宜，陳同學每周起碼光顧3次，以節省一半零用錢。（黃浩謙攝）

學生不用再捱貴價午餐

事實上，18元燒味飯盒確實稱得上「窮人恩物」，陳同學每周只得300元零用錢，扣除飲食及車費等開支後已所剩無幾。但他自上個月認識到該店後，可謂相逢恨晚，每周起碼光顧3次，從此毋須再捱貴價午餐，更能節省一半零用錢，儲錢購買心儀的Nike球鞋。「呢度好平嘛，錢唔係太多唔係好夠嘅話，可以喺度買飯。」

現年53歲的李福錨擔任「唐心」店長已有10年。（黃浩謙攝）

李福錨轉行至燒味店前，曾在酒樓擔任點心師傅。（黃浩謙攝）

疫情時期燒味飯曾賣13元蝕本價

店長李福錨親自解釋低價之謎，原來他的老闆在新冠疫情期間決心與街坊共渡時艱，在堅持不減少份量及不轉換食材的原則下，推出13元燒味飯盒，全由店舖後方的工場新鮮燒製而成，惟蝕本生意確實難以維持，去年只好調整至18元，方可勉強維持成本。「僅僅夠維皮，冇乜錢賺。呢個幅度，蝕又唔係蝕好多，賺又唔係賺好多。」

翻查網上資料，「唐心」的單併或雙併燒味飯，10年前的定價分別收23元及26元。若以雙併燒味飯計算，即13元及18元飯盒，相較10年前便宜50%及30.7%，減幅相當驚人。

「唐心」在新冠疫情期間推出13元燒味飯盒，惟蝕本生意難以維持，去年只好調整至18元，方可勉強維持成本。（黃浩謙攝）

「唐心」在新冠疫情期間推出13元燒味飯盒，惟蝕本生意難以維持，去年只好調整至18元，方可勉強維持成本。（黃浩謙攝）

經濟不景下每日賣300盒

李福錨透露，以前市民「斬料加餸」、「斬大舊叉燒」等情況，最近一年愈來愈少見，他觀察到市民原價斬燒味的購買力明顯下降，部份熟客由原來購買三至四碟燒味減至僅一至兩碟，相信與目前經濟低迷有關，街坊只能夠節衣縮食。相反，今年18元燒味飯盒的需求不斷增加，每日銷量相比去年再增加60至70盒，全日可售出300盒，大部份顧客為長者、學生及地盤工人等。

承諾未來兩年不加價

未來會否再調整價格？李福錨考慮到本港經濟有繼續下滑的趨勢，承諾18元燒味飯在未來兩年不會加價。「我希望咁多位市民，咁多位老顧客，都嚟幫襯下我買下嘢，大時大節過嚟買下雞，買下腩仔，買下燒肉。飯照舊一樣，18蚊冇變！」

「唐心」各款燒味由店內自設的工場燒製而成。（黃浩謙攝）

「唐心」各款燒味由店內自設的工場燒製而成。（黃浩謙攝）

員工每月額外獲千元獎金︰老闆有良心

雖然「唐心」18元燒味飯只求「打個和」，但街坊暫時毋須擔心該店虧損結業。李福錨表示，不清楚該舖位的實際租金，但暫時可確認沒有錄得虧損，全店10名員工每月更可額外獲得逾千元的獎金，因此他大讚老闆有良心，對街坊及夥計充滿愛心，變相鼓勵他們更努力工作，提升店舖的生意額。

我話老闆賣13蚊冇錢賺喎。你估老闆點話？話呢啲係回饋社會，冇問題㗎。 「唐心」燒味店店長李福錨

唐順興早於1990年成立，為香港最大的冰鮮家禽供應商。（唐順興網上圖片）

「唐心」屬唐順興旗下的支線

據了解，「唐心」為全港最大冰鮮家禽供應商唐順興旗下的支線。唐順興早於1990年成立，目前多個中港連鎖餐飲集團，包括太興集團、大家樂集團、大快活集團、翠華餐廳、富臨集團、內地的真功夫等，都是由唐順興批發燒味或家禽。其總經理唐振峰曾接受傳媒訪問透露，每日為香港供應過萬隻白切雞︰「太興嘅鵝、海南雞都係我哋供！」

燒味食才運至店舖即場燒製

由於「唐心」由唐順興直接供貨，各款燒味每日運至店舖後，在店舖後方的工場燒製而成，每隔數小時新鮮出爐。因此可推斷該店的食材成本理應低於市面一般的燒味店，單併或雙併燒味飯定價18元便可維持成本。