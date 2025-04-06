時光倒流價食肆｜葵涌小店$1煎釀三寶　凍價18年︰畀後生慳嚟買樓

【香港經濟／良心食店／良心餐廳／北上消費／結業潮／優惠】【時光倒流價良心食肆系列之二】葵涌光輝圍食肆林立，良心小店「合發美食」18年來始終如一，堅持1元1件煎釀三寶，更不設最低消費額，如同「開善堂益街坊」，更吸引區外市民光顧，每晚都大排長龍。店主茜姐透露，原來每件煎釀三寶只能賺取兩仙，即利潤低至百分之二，幸得業主同樣有人情味，租金多年來只緩慢上調至兩萬多元，每月只要售出兩萬多件煎釀三寶，便可收回租金成本。「反正我都冇可能買得到樓，又冇買到車。我就畀你哋後生嘅，慳返嚟買樓買車喇。」



惟近年食材成本飆升，仍然帶來沉重的經營壓力，例如鯪魚肉的來貨價已飆升七成，茜姐製作的魚蛋也無奈「縮水」四分一。她又自言身體已開始不能應付高強度的工作，預告未來數年將會退休，期望街坊可繼續互相體諒。



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「合發小食」煎釀三寶每件1元，已維持了18年。（鄭子峰攝）

「合發小食」煎釀三寶每件1元，已維持了18年。（鄭子峰攝）

「合發小食」煎釀三寶每件1元，已維持了18年。（鄭子峰攝）

煎釀三寶每件1元每晚排長龍

十年人事幾番新，本港的租金、薪金及食材等成本不斷上漲，能夠不加價又屹立不倒的食肆，似乎已成為都市傳說。然而本港確實有一間小食店，售價仍然凍結在18年前，每件煎釀三寶只售1元，至今仍然沒有結業，反而吸引區外市民光顧，每晚都大排長龍。

18年前賣10元8件

位於葵涌光輝圍的「合發美食」已有逾30年歷史，店主茜姐年逾60歲，她在18年前得知前僱主計劃轉讓店舖，於是毅然接下全盤生意，並大刀闊斧調整價錢，由原來的10元8件煎釀三寶，減價至1元1件，更不設最低消費額。從此她每日「朝10晚12」在油煙彌漫的廚房辛勤工作，不求發達，只為向街坊提供價廉物美的食物。

反正我都冇可能買得到樓，又冇買到車。我就畀你哋後生嘅，慳返嚟買樓買車喇。我幾十歲冇諗過話要發達，冇諗過話咩嘅，即係搵到兩餐食就算囉。 「合發美食」店主茜姐

「合發小食」老闆茜姐18年來堅持不加價。（鄭子峰攝）

出面點都貴過呢度，呢度一蚊一件真係香港少見。呢個價都幾良心價吓，可以得閒清下啲散紙。 街坊黃先生

街坊黃先生說︰「可以得閒清下啲散紙。」（林幸泉攝）

都廿年前既價錢嚟㗎，今日食唔到。加價係合理，可接受，我諗加到個半都冇問題，咁多粒都食唔到啦。 顧客譚先生

譚先生認為煎釀三寶1元1件是20年前的價格。（林幸泉攝）

每件煎釀三寶只賺取兩仙

也許大家都會感到好奇，究竟每月需要賣多少件煎釀三寶才能夠回本？茜姐無刻意統計銷量，但她稱每賣出一件煎釀三寶只能賺取兩仙，即利潤低至百分之二，可謂無異於開善堂。「兩仙都有啩？真係好少，你以為我賺好多咩？真係冇㗎，所以咪話良心小食店囉。你隨便去問同行嗰啲囉，有冇人賣一蚊一件，香港應該搵唔到三四間。」

人情味業主緩慢加租

不過人間有愛，每間良心食店的背後，業主的支持也是必不可少。茜姐便大讚業主充滿人情味，租金多年來只緩慢上調，目前租金為兩萬多元，即每個月售出兩萬多件煎釀三寶，便可賺回租金成本。不過按記者估算，若計及數名員工的薪金及燈油火蠟，即月銷量遠遠不止兩萬多件，茜姐每日需要售出逾千件煎釀三寶才能回本。

茜姐自言隨着年紀漸長，心有餘而力不足，難再忍受每日在酷熱的環境工作14小時，預告未來數年將會退休。（鄭子峰攝）

鯪魚肉每斤飆升至17元 魚蛋被迫「縮水」冀街坊體諒

幸好隨着「合發小食」知名度的提升，熟客數量不斷增加，讓茜姐得以薄利多銷繼續其「善堂」生意。但她稱生意依然艱難，由於食材成本大幅上漲，已嚴重影響收入，例如鯪魚肉已由當年每斤10元，飆升至現在的17元，升幅達七成，因此她製作魚蛋時也無奈減少份量，只加入相當於過去四分三的鯪魚肉，盡量在成本及份量之間保持平衡。

惟熟客已確實感受到變化，紛紛向茜姐查詢魚蛋為何「縮水」。她則坦誠交代，只希望街坊能夠互相體諒，「咪同佢講囉，冇辦法呀，我唔想加你哋個價，但我稍為細粒少少。即係以前大啲，𠵱家就細啲。」

「合發小食」1元1件煎釀三寶吸引不少街坊光顧。（鄭子峰攝）

承諾退休前絕不加價︰做到我唔做嗰日為止

在採訪的結尾，茜姐承諾直至退休當日，會繼續堅持不加價︰「做到我唔做嗰日為止，唔會加！若果你發覺我加呢，即係我講大話喇。」

然而1元煎釀三寶恐怕將「絕跡江湖」，茜姐自言隨着年紀漸長，心有餘而力不足，難再忍受在悶熱的環境工作14小時。她預告未來數年將會退休，期望屆時有好心人願意接手，堅持不加價的原則，繼續將「合發小食」的招牌發揚光大。

茜姐每日「朝10晚12」在油煙彌漫的廚房辛勤工作，不求發達，只為向街坊提供價廉物美的食物。（鄭子峰攝）