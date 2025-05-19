社工陳虹秀暴動罪成被判囚3年9月 陳已就定罪和判刑提上訴
撰文：朱棨新
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社工陳虹秀在2019年8月31日的灣仔暴動當日，涉在現場用揚聲器呼籲警員克制，經重審被裁定暴動罪成，上月在區域法院遭判囚3年9固月。陳於本月7日就定罪和判刑，向上訴庭提出上訴。根據司法機構網頁，該上訴案現未有排期聆訊。
上訴人為陳虹秀（48 歲，社工），被控於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。
案件於2020年在區域法院審訊時，前法官沈小民裁定陳等13名被告罪名不成立，其中陳被裁定表證不成立。上訴庭於2023年處理律政司的上訴時，因同案其中9名脫罪被告已離港，上訴庭因控方無法送遞文件，撤銷控方對該9名被告的上訴。至於陳和同案3名被告賴姵岐（27歲，女，補習老師）、鍾嘉能（32歲，電腦程式員）、龔梓舜（27歲，廚師），上訴庭裁定律政司上訴得直，他們的案件需發還另一法官重審。
同案另3名被告重審認罪囚2年5月
陳虹秀於重審時維持不認罪，經審訊後被暫委法官鍾明新裁定罪成，被判囚3年9個月。同案三名被告則在重審時認罪，被判囚2年5個月。
案件編號：CACC106/2025
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