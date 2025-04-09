灣仔831暴動案重審　社工陳虹秀籲警克制囚3年9月　另3人囚2年5月

社工陳虹秀在2019年8月31日的灣仔暴動當日，涉在現場用揚聲器呼籲警員克制，被控暴動罪名。她在原審被裁定表證不成立，當庭釋放。其後律政司上訴得直，陳及另3名原審時脫罪的案件發還重審，陳被裁定暴動罪成。另3人則認罪，4名被告今（9日）於區域法院判刑，陳被判囚3年9個月，同案認罪3人則囚2年5個月。



暫委法官鍾明新指，本案暴動情節極為嚴重，考慮對公眾滋擾、警民關係受損等因素，以5年為量刑起點。考慮到被告在5年來所承受的壓力，酌情減刑10個月，官另就陳的社工和義工貢獻等減刑5個月，其餘3人因年輕獲減刑3個月。



今天判刑的4名被告分別為：陳虹秀（47 歲，社工）、賴姵岐（27歲，女，補習老師）、鍾嘉能（31歲，電腦程式員）、龔梓舜（27歲，廚師），他們被控於 2019 年 8 月 31 日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。4人均是原審時被裁定罪名不成立，其中陳被裁定表證不成立。律政司期後上訴得直，案件發還重審，陳之後維持不認罪，早前被裁定罪成，另3人則在重審時認罪。

陳虹秀經常出現在不同的示威場面，並常勸籲警方冷靜。(資料圖片)

陳虹秀在2019年8月31日在灣仔被捕。(香港社會工作者總工會facebook)

社工陳秀虹在2020年9月第一次審訊時，被裁定暴動罪表證不成立。(朱棨新攝)

上訴庭在2023年處理控方的上訴，裁定律政司上訴得直，被告陳虹秀脫暴動罪的案件需發還區院處理。(朱棨新攝)

被告陳虹秀的案件在2024年於區院再排期重審，陳在2025年初被裁定暴動罪成。（陳曉欣攝）

9名脫罪被告已離港

案件2020年在區域法院審訊時，前法官沈小民裁定陳等13名被告罪名不成立，其中陳更是表證不成立。上訴庭於2023年處理律政司的上訴時，因同案其中9名脫罪被告已離港，上訴庭因控方無法送遞文件，撤銷控方對該9名被告的上訴，餘下4名留港的被告，則需繼續面對審訊。

官指各被告均有裝備

暫委法官鍾明新指，本案暴動極為嚴重，參與者至少500人，示威者在兩小時內堵路、縱火、用雷射筆照警員等，縱火的火勢猛烈，濃煙升至7至8層樓高，事發地點是繁忙的市區中心，附近有多棟民居，對公眾及警員造成極大危險。即使辯方力陳，被告並非帶領角色、沒作出暴力行為，但陳帶了揚聲器，其餘3人則帶了手套、眼罩等裝備，他們明顯不是單純地身處現場，亦準備了可以用於暴動的物品，罪責比單是穿著示威者同色衣服的人高。

考慮各被告5年來飽受壓力減刑10月

鍾官指，4名被告罪責相若，劃一採納5年作為起刑點，考慮各被告在重審後被定罪而須面對監禁，情況類似控方覆核刑期，被告在5年來飽受壓力，減刑10個月。

考慮陳任社工及義工的頁獻額外減5月

鍾官根據案例，給予3名認罪被告30%折扣，因陳過往任社工和義工的貢獻，以及她或被吊銷牌照和辯方節省審訊時間，鍾官額外減刑5個月；另外3名被告則因案發時年輕，獲減刑3個月。

認為控方並無不合理延誤

對於陳指本案涉控方延誤，要求減刑。鍾官指本案涉及多名被告，有同案被告被裁定無罪後離港，衍生複雜的法律問題，控方並無不合理延誤，拒絕減刑，上述的10個月減刑亦已考慮被告在5年來面對的壓力。

831灣仔暴動的情況

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當晚有人從修頓球場推出馬路並縱火

控方案情指，案發日於晚上近6時，已有大批示威者集結。集結人士用路牌、長竹和垃圾桶等築成巨型路障，堵塞軒尼詩道東西行線，並縱火燃燒該些路障。期間，有人從修頓球場推出看台，推到被縱火的路障。火種被救熄後，警方開始清除路障，並多番發出警告。但示威者未有理會，更有人向警員擲汽油彈。

3名認罪被告當場被捕

警方之後向銅鑼灣方向推進，期間拘捕今次認罪的3名被告，其中賴姵岐奔跑時跌倒，遭警員拘捕，鍾嘉能曾和他人築起防線，和警員對峙。其後，龔梓舜遭警員撲跌，鍾回頭協助對方逃脫時，他亦遭警員制服。

社工陳虹秀現場呼籲警員冷靜

社工陳虹秀穿著印有「我哋係社工 守護公義」字樣的黑衣，傍晚8時前已身處軒尼詩道暴動位置，並在集結的人群附近，她拿著擴音器呼籲警員克制，陳辯稱，她希望透過行動和說話，傳達她作為一名專業和「守護公義」的社會工作者，亦認為警方的行為並不恰當。

官認為陳在拖延警方行動

惟法官在重審時指，警方當時的推進行動十分克制，陳不但沒有離開現場，更繼續叫喊，對警方作出失實的指控，且陳當時亦帶備「豬嘴」，認為她有備而來，為陳在延警方對暴動者的行動，指她有意圖參與暴動，裁定她罪成。

案件編號：DCCC 12/2020